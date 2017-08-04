Avustralya'da Uçakta Bombalı Saldırı Girişimi

Avustralya polisi, IŞİD’in talimatı doğrultusunda Etihad havayollarının bir uçuşuna bomba yerleştirmek üzere harekete geçen iki kişinin tutuklandığını açıkladı.

Avustralya federal polisinin ulusal güvenlikten sorumlu yöneticisi Michael Phelan, bomba düzeneğinin kıyma makinesinin içine yerleştirildiğini söyledi.

Phelan, bombanın havalimanındaki güvenlik önlemlerini geçemediğini belirterek, "Avustralya topraklarında şu ana kadar görülen en karmaşık olaylardan biri" dedi.

Olayla ilgili iki şüpheli dün tutuklandı.

Öte yandan Etihad yürütülen soruşturmada polis ile yakın işbirliğinde olduğunu bildirdi.