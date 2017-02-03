Avustralya’da Trump’ın Vize Yasağı Protesto Edildi

Avustralya’da ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın nüfusunun çoğunu müslümanların oluşturduğu bazı ülkelerin vatandaşlarına ABD’ye giriş yasağı getirmesi protesto edildi.

ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın nüfusunun çoğunluğunu müslümanların oluşturduğu bazı ülkelerin vatandaşlarına ABD’ye giriş yasağı getirmesi Avustralya’da protesto edildi.

AA’da yer alan habere göre, aralarında İslâmî kuruluşların da bulunduğu sivil toplum örgütleri tarafından Melbourne, Brisbane ve Adelaide kentlerinde düzenlenen gösterilere binlerce kişi katıldı.

Melbourne’daki gösteri, yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla Eyalet Kütüphanesi’nin önünde yapıldı.

“Bizim İsteklerimiz Senin İsteklerine Uymuyor”

Yeşiller Partisi’nin lideri Senatör Richard Di Natale, gösteride yaptığı konuşmada Trump’a karşı çıkma zamanının geldiğini belirterek “Şimdi sessiz kalma değil, harekete geçme zamanı. Ayağa kalkıp Trump’a ‘Bizim isteklerimiz senin isteklerine uymuyor.’ deme zamanı.” ifadelerini kullandı.

Trump’ın müslümanlar ve göçmenler hakkındaki ifadelerini sert sözlerle eleştiren Di Natale, “Bu sâdece ABD’de değil, bütün dünyada İslâmofobi dalgaları başlatan bir adım ve beraberce bugün buna ‘Hayır.’ diyoruz.” şeklinde konuştu.

“Müslümanlara Yasağa Hayır”

Yapılan konuşmaların ardından kent merkezine doğru yürüyüşe geçen kalabalık, “Nefrete hayır, korkuya hayır!”, “Müslümanlar hoş geldiniz!”, “Müslümanlara yasağa hayır!” pankartları taşıdı.

Yaklaşık iki saat süren gösteri olaysız sona erdi.