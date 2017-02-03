Avustralya’da Trump’ın Vize Yasağı Protesto Edildi

»Ana Sayfa»Dünya
03.02.2017 15:54
Avustralya’da Trump’ın Vize Yasağı Protesto Edildi
Avustralya’da ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın nüfusunun çoğunu müslümanların oluşturduğu bazı ülkelerin vatandaşlarına ABD’ye giriş yasağı getirmesi protesto edildi.

ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın nüfusunun çoğunluğunu müslümanların oluşturduğu bazı ülkelerin vatandaşlarına ABD’ye giriş yasağı getirmesi Avustralya’da protesto edildi.

AA’da yer alan habere göre, aralarında İslâmî kuruluşların da bulunduğu sivil toplum örgütleri tarafından Melbourne, Brisbane ve Adelaide kentlerinde düzenlenen gösterilere binlerce kişi katıldı.

Melbourne’daki gösteri, yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla Eyalet Kütüphanesi’nin önünde yapıldı.

“Bizim İsteklerimiz Senin İsteklerine Uymuyor”

Yeşiller Partisi’nin lideri Senatör Richard Di Natale, gösteride yaptığı konuşmada Trump’a karşı çıkma zamanının geldiğini belirterek “Şimdi sessiz kalma değil, harekete geçme zamanı. Ayağa kalkıp Trump’a ‘Bizim isteklerimiz senin isteklerine uymuyor.’ deme zamanı.” ifadelerini kullandı.

Trump’ın müslümanlar ve göçmenler hakkındaki ifadelerini sert sözlerle eleştiren Di Natale, “Bu sâdece ABD’de değil, bütün dünyada İslâmofobi dalgaları başlatan bir adım ve beraberce bugün buna ‘Hayır.’ diyoruz.” şeklinde konuştu.

“Müslümanlara Yasağa Hayır”

Yapılan konuşmaların ardından kent merkezine doğru yürüyüşe geçen kalabalık, “Nefrete hayır, korkuya hayır!”, “Müslümanlar hoş geldiniz!”, “Müslümanlara yasağa hayır!” pankartları taşıdı.

Yaklaşık iki saat süren gösteri olaysız sona erdi.

Etiketler: , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Paris'te Fransız Askerine Ateş Açıldı03 Şubat 2017 Cuma 12:44
  • Şeyh Muhaysini: Trump, ABD’nin Gerçek Yüzüdür03 Şubat 2017 Cuma 12:43
  • RTÜK’ten Kanallara “Argo” Cezası03 Şubat 2017 Cuma 11:31
  • Trump'ı Mahkemeyle Yendi03 Şubat 2017 Cuma 10:50
  • Kanada'da Camiye Taşlı Saldırı03 Şubat 2017 Cuma 09:04
  • CIA Başkan Yardımcılığına ‘İşkenceci’ Haspel03 Şubat 2017 Cuma 09:01
  • Avrupa Birliği’nden Gürcistan’a Şartsız Şurtsuz Vizesiz Seyahat Hakkı03 Şubat 2017 Cuma 01:10
  • İspanya'da Nefret İçerikli Tweetlere 2 Yıl Hapis Cezası02 Şubat 2017 Perşembe 22:55
  • ABD’nin İşbirlikçileri Vize Yasağından Muaf02 Şubat 2017 Perşembe 22:46
  • Suriyeli Bana’dan Trump’a: Suriyeli Çocuklar Terörist Değil02 Şubat 2017 Perşembe 18:24
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Trump’un Göçmenlere Bakışı
    Trump’un Göçmenlere Bakışı
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim