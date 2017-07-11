“Avustralya’da İslamofobik Saldırıların Hedefi Kadınlar”

Avustralya İslamofobi Sicili ve Charles Sturt Üniversitesi İslami İlimler ve Medeniyet Merkezi ortaklığında hazırlanan, Avustralya İslami İlimler ve Araştırma Akademisi, Avustralya Çeşitlilik Konseyi ve bazı üniversitelerin katkıda bulunduğu bir raporda, Avustralya İslamofobi Sicili’ne Eylül 2014-Aralık 2015 döneminde bildirilen 243 olay incelendi.

AA’da yer alan habere göre, İslamofobik saldırıyı, “Müslümanlara günlük hayatlarında yönlendirilen küfür, kötüleme, nefret veya şiddet içeren sözlü ve fiziksel saldırılar.” olarak niteleyen raporda, İslamofobik saldırıların yüzde 68’inin kadınlara yönelik olduğu belirtildi.

Araştırmaya göre, saldırıya uğrayan her 5 kadından 4’ü başörtülüyken, her 10 kadından 3’ünün saldırı sırasında yanında çocuğu bulunuyordu.

Raporda, İslamofobik saldırıların yüzde 48’inin kalabalık ortamlarda düzenlendiğine ancak görgü tanıklarının saldırıların sadece 4’te 1’ine müdahale ettiğine işaret edildi.