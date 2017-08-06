Avustralya’da ABD’ye Ait Askeri Uçak Düştü!

ABD donanmasının sıklıkla kullandığı, uçak gemilerine helikopter gibi iniş-kalkış yapabilen MV-22 Osprey tipi askeri uçak, Avustralya’nın Queensland eyaletinde Shoalwater Körfezi yakınlarında USS Ronald Reagan uçak gemisine iniş yapmaya çalışırken denize düştü.

AA’da yer alan habere göre, ABD Pasifik Donaması’ndan yapılan açıklamada, kazada 23 deniz piyadesinin kurtarıldığı, 3 kişinin ise kaybolduğu belirtildi.

ABD donanması, bir süre devam eden çalışmaların ardından kayıp 3 kişiyi arama çalışmalarını sonlandırdı.

ABD Savunma Bakanı James Mattis ile görüşen Avustralya Savunma Bakanı Marise Payne, düşen uçakta Avustralya askerlerinin bulunmadığını açıkladı.

Yılbaşında Yemen’de bir uçak gemisine MV-22 Osprey tipi uçağın sert iniş yapması sonucunda 3 mürettebat yaralanmış, ağır hasar gören uçak patlatılarak imha edilmişti.