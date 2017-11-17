Avustralya ile Yeni Zelanda Arasında Mülteci Krizi

Avustralya Federal Göç Bakanı Peter Dutton, Yeni Zelanda'nın Papua Yeni Gine'nin (PNG) Manus Adası'ndaki kapatılan gözaltı merkezini güvenlik endişesi ile terk etmeyen mültecilere yapacağı yardımların iki ülke ilişkilerine zarar verebileceğini belirtti.

Peter Dutton, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in Avustralya yönetimindeki Manus Adası gözaltı merkezinde kalan mültecilerin ihtiyaçlarının karşılanması için PNG'ye yapacaklarını duyurduğu 3 milyon Yeni Zelanda doları (2,06 milyon Amerikan doları) tutarındaki yardımla ilgili Sky News Avustralya'ya açıklamalarda bulundu.

Yeni Zelanda ve PNG arasında varılan anlaşma gereği yapılacak yardımların Avustralya'nın isteklerine aykırı olduğu uyarısında bulunan Bakan Dutton, bunun diplomatik ilişkilere zarar verebileceğini kaydetti.

Her iki ülkenin de bağımsız devletler olduğunu aralarında ikili düzenlemeler yapabileceklerini ve bunun ilgili devletlerin meselesi olduğunu vurgulayan Dutton, "Avustralya ile ilgili ilişkilerini de düşünmeleri gerekir." dedi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern geçen hafta ASEAN toplantıları için bulunduğu Filipinler'de Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull ile yaptığı görüşmenin ardından, PNG'nin Manus Adası'ndaki mültecilerin ihtiyaçlarının karşılanması için 3 milyon Yeni Zelanda doları tutarında yardımda bulunacaklarını açıklamıştı.

AVUSTRALYA MÜLTECİLERİN YENİ ZELANDA'YA GİTMESİNİ İSTEMİYOR

Manus Adası ve Nauru'daki gözaltı merkezlerinde tutulan mültecilerin yeniden yerleştirilmesi için üçüncü bir ülke arayan ve ABD ile anlaşmaya varan Avustralya, Yeni Zelanda'nın mülteci alma tekliflerini geri çevirdi.

Yeni Zelanda ise ABD'ye yerleştirilmesi öngörülen yaklaşık bin 250 kişiden geriye kalacaklar arasından 150 mülteciyi almak için Avustralya'ya teklifte bulundu ancak Avustralya makamları, söz konusu kişilerin Yeni Zelanda üzerinden ülkelerine geleceği kaygısı ile bu teklifi kabul etmedi.

Ayrıca Avustralyalı yetkililer ülkeye teknelerle girmeye çalışan sığınmacıların gönderildiği Manus Adası ve Nauru'daki gözaltı merkezlerinde kalanların hiçbir zaman Avustralya'ya alınmayacağını kesin bir dille tekrarladı.

Öte yandan, yaklaşık 4 yıldır Manus Adası gözaltı merkezinde tutulan mülteciler, tesislerin resmi olarak kapatılarak, elektrik, su, gaz, yiyecek ve tıbbi malzeme servisinin 15 gündür verilmemesine rağmen yeni yapılan barınaklara gitmeyi güvenlik endişesi ile kabul etmiyor.

Papua Yeni Gine'nin Lorengau kentinde üç yerde kurulan barınaklara taşınmayı, yerli halkın daha önce kendilerine saldırıda bulunduklarını ve bu yüzden korunaklı olmayan yeni barınaklarda can güvenliklerinin olmayacağını ileri süren mülteci ve sığınmacılar merkezde kalmayı sürdürüyor.