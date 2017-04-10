Avustralya: Esed Artık Yerinde Kalamaz ve Siyasi Çözümün Parçası Olamaz

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10.04.2017 11:54
Avustralya: Esed Artık Yerinde Kalamaz ve Siyasi Çözümün Parçası Olamaz
Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop, kimyasal saldırının, Beşşar Esed'in ülkedeki siyasi çözümün parçası olmayacağını gösterdiğini belirtti.

Bishop, Avustralya'nın Esed rejimi hakkındaki görüşlerini Sky News'e açıkladı.

Suriye'de düzenlenen kimyasal saldırının, bir kez daha Esed'in kendi halkını koruma konusunda güvenilemez olduğunu ortaya koyduğunu vurgulayan Bishop, "Kendi halkına karşı bu tür acımasız saldırılarda bulunurken hiçbir lider yerinde kalamaz." ifadesini kullandı.

Bishop, Esed'in 2013 yılında kendi vatandaşlarına karşı kimyasal silah kullanarak güvenilirliğini kaybettiğini söyleyerek Esed uzaklaştırıldıktan sonra ülkeyi kimin yöneteceği, askeri birlikleri kimin kontrol edeceğinin bilinmesi gerektiğini kaydetti.

AA'nın yer verdiği habere göre, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın bu hafta yapacağı Rusya ziyaretinin çatışmaların durdurulması ve Esed'in gönderilmesi görüşmelerinin yapılması açısından önemli olduğunu dile getiren Bishop, "Rusya'nın Suriye'de stratejik çıkarları var, bunu biliyoruz ancak terörle mücadele etmek, Esed rejimi ve muhalif güçler arasında yaklaşık 6 yıldır süren kanlı çatışmayı çözmek için Rusya ile çalışmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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