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Avukatların Yargılandığı FETÖ Davasında 13 Sanığa Hapis Cezası

Avukatların Yargılandığı FETÖ Davasında 13 Sanığa Hapis Cezası

​​​​​​​Eskişehir'de, FETÖ/PDY kapsamında 8'i tutuklu 15 avukatın yargılandığı davada, 13 sanığa 3 yıl 9 ay ile 12 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

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Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın dördüncü duruşmasında sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, 8 tutuklu sanığa 3 yıl 9 ay ile 12 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi. Heyet ayrıca, tutuklu sanıklardan 3'ünün cezaevinde bulundukları süre göz önüne alınarak tahliyelerine hükmetti.

Tutuksuz sanıklardan Zehra Gürkale'nin beraatına karar veren heyet, diğer 5 tutuksuz sanığa da 3 yıl 9 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verdi.

Öte yandan heyet, firari olan sanığın 15 gün içinde adli makamlara ifade vermemesi durumunda mal varlığına tedbir konulmasına hükmetti.

AA

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