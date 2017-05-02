Avrupa’nın Tek Camisiz Başkenti Atina’da Cami İnşaatı Sürüyor!

Kapısında Arapça ve İngilizce “Es-Selam Mescidi” yazan yer altı garajının merdivenlerinden iki kat alta indiğinizde Atina’nın Neos Kosmos semtinde oturan çocukların ve erkeklerin Cuma namazı kılmak için bir araya geldikleri bir mekanla karşılaşıyorsunuz. Kalınca bir perdeyle bölünmüş bu mekanın diğer kısmında kadınların da namaz kılmak için bulundukları anlaşılıyor. Avrupa’nın camisiz tek başkenti olma sıfatını taşıyan Atina’da bu tür mekanlardan düzinelerce daha olduğu tahmin ediliyor.

Mescid ihtiyacı Atina’da yaşayan Müslümanların yaratıcı fikirler geliştirmesine sebep olmuş ve boş dairelerin kiralanmasına, garajların ya da depoların mescide dönüştürülmesine sevk etmiş gibi.

Yunanistan İslam Cemiyeti Başkanı Naim El-Gandur Atina ve çevresinde tahminen 200 bin civarında Müslümanın yaşadığını söylüyor. Yunan hükümeti resmi sayı vermediği için net bir şey söylemenin zor olduğunu, bu ülkede doğan göçmen çocuklar ve ihtida edenlerle birlikte sayının daha fazla olmasının muhtemel olduğunu belirtiyor.

Yunanistan’ın pek çok yerinde camiler var ama Atina’da yok. Osmanlı hakimiyetinin bitmesinin ardından geçen yaklaşık 200 yıl sonra devlet destekli ilk caminin inşaatı ise devam ediyor. Ağustos 2016’da meclisten izin çıkmasıyla Votanikos semtindeki eski bir askeri tesiste kasım ayında yapımına başlanan caminin ağustos ayında bitirilmesi bekleniyor. Yunan devletinin finans ettiği bu cami inşaatının yaklaşık 887 milyon avroya mal olması planlanıyor. Yunan devleti Atina Camii’nin bitmesinden sonra kaçak yapı konumundaki mescitlerin kapatılmasını zorlayabilir.

El-Gandur, şehrin muhtelif bölgelerinde 100’den fazla mescidin bulunduğunu ama bunların sadece üçünün yasal izne sahip olduğunu belirtiyor.

Kaynak: PRI, Haksöz Haber