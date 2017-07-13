Avrupalı Irkçılar Göçmenleri Durdurmak İçin Akdeniz’de Devriye Gezecek!

İtalya, Almanya, Fransa ve Avusturya’dan göçmen karşıtı aktivistlerin oluşturduğu “Defend Europe” (Avrupa’yı Savun) adlı ırkçı grup, deniz yoluyla Avrupa’ya ulaşmaya çalışan göçmenleri durdurmak için bir tekne kiraladı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, grup, denizdeki göçmen teknelerini Libya’ya geri göndermeyi ve göçmenlere yardım etmek için çalışan sivil toplum kuruluşlarını engellemeyi amaçlıyor.

“Bir İstila Yaşanıyor” Söylemi

İlk olarak Fransa’da ortaya çıkan “Generation Identitaire” (Kimlikçi Nesil) hareketinin diğer Avrupa ülkelerine de yayılmasıyla oluşan grubun internet sitesinde şu duyuru yer alıyor:

“Her hafta, her gün, her saat başı yasa dışı göçmenlerle dolu gemiler Avrupa kara sularına akın ediyor. Bir istila yaşanıyor. Bu devasa göç, kıtamızın çehresini değiştiriyor. Güvenliğimizi ve yaşam biçimimizi kaybediyoruz. Biz Avrupalıların kendi memleketlerimizde azınlık hâline gelmesi tehlikesi mevcut.”

Grup, bu nedenle, kiraladıkları tekneyle Libya açıklarında devriye gezerek “Akdeniz’i daha güvenli hâle getirme” misyonu edindiğini ileri sürüyor.

100 Bin Dolar Bağış Topladılar

Irkçı grup, göçmenleri durdurmak için kullanılacak tekneyi kitlesel fonlama yöntemiyle kiraladı.

İnternet sitesi üzerinden bağış toplayan Defend Europe, bu yöntemle geçen mayıstan bu yana 100 bin doların üzerinde gelir elde etti.

Grubun eylemcileri tekneyle İtalya’nın Sicilya adasından Akdeniz’e açılarak Libya açıklarında uluslararası sularda devriye gezecek. Göçmen botlarını tespit ettikleri anda da Libya Sahil Güvenliği’ne haber vererek göçmenlerin Libya’ya geri götürülmelerini sağlayacak.

Defend Europe, “yasa dışı göçe” geçit vermeme politikaları sayesinde insan kaçakçılarının “caydırılacağı” iddiasında bulunuyor.

Hayat Kurtarma Çabaları Zora Girebilir

Öte yandan, insan hakları savunucuları, bu türden eylemlerin denizde hayat kurtarmak için yürütülen çabaları zora sokabileceğini vurguluyor.

Ayrıca, göçmenlerin Libya’daki göçmen kamplarında insanlık dışı muamelelere maruz kaldıklarına ve buralara geri gönderilmelerinin çözüm olmadığına dikkat çekiliyor.

Bağışlar Tepkiler Üzerine Durduruldu

Irkçı grubun projesine karşı çıkanlar sosyal medya üzerinden bağış kampanyasının durdurulması için kampanyalar başlattı.

PayPal üzerinden yapılan bağışların tepkiler üzerine durdurulmasından sonra ise Defend Europe, kendi internet sitesinden bağış toplamaya devam etti ve bu bağışlarla 40 metrelik bir tekne kiraladı.

Teknenin Cibuti’den Akdeniz’e doğru yola çıktığı ve bu ay içinde faaliyete geçmesinin planlandığı belirtiliyor.

Bu yılın başından bu yana 85 bin göçmen Akdeniz'de kurtarılarak İtalya'ya getirildi. Deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmaya çalışırken hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bini aştı.