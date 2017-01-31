Avrupa'daki Mülteciler -15 Derecedeki Depolarda Ölüme Direniyor

»Ana Sayfa»Dünya
31.01.2017 21:49
Avrupa'daki Mülteciler -15 Derecedeki Depolarda Ölüme Direniyor
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ta görüntülenen mülteciler Avrupa'nın mülteciler konusunda gösterdiği gayri insani tavrı birkez daha gözönüne koydu.

 

 

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