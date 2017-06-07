Avrupa’da Uyuşturucuya Bağlı Ölümler Arttı!

Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi yıllık raporunu açıkladı. Raporda Avrupa’da aşırı dozda uyuşturucu kullanımından ölenlerin sayısının giderek arttığı belirtiliyor.

Euro News’ta yer alan habere göre, 2015 yılında aşırı dozda doğal ya da sentetik uyuşturucudan ölenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 6 oranında artarak 8 bin 400’ün üzerine çıktı.

Avrupa Uyuşturucu Ajansı Direktörü Alexis Goodsdeel işbirliği içinde çalışmanın önemine vurgu yaptı:

“Bazı ülkelerde uyuşturucuya bağlı ölümlerde meydana gelen artış ve sebeplerin çeşitliliği, psiko-aktif madde (NPS) olarak adlandırılan suni uyuşturucu pazarı. Bunun yanı sıra marjinalleşmiş toplumlarda ortaya çıkan yeni sorunlar var. Bütün bu gelişmeler işbirliği içinde çalışmamız gerektiğini gösteriyor.”

15 ila 64 yaşları arasındaki 93 milyon Avrupalının hayatında en az bir kez uyuşturucu kullandığı belirtildi.