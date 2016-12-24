Fransa'da son bir yılda 60 camiye saldırı düzenlendi. Fransız makamları saldırıları 'ırkçılık' kapsamında değerlendirmiyor ve saldırılara sessiz kalarak onay veriyor.

Fransa'da Ocak 2015'ten bu yana ayda ortalama üç olmak üzere toplam 60 cami saldırıya uğradı. Fransız siyasetçiler ise suskunluğunu koruyarak saldırıları sessizce onaylıyor.

Mabede saldırı serbest

Fransa'da camilere saldırıların sayısı artarken Fransız siyasetçiler suskunluğunu koruyor. Geçen hafta Chateau Thierry kasabasında bir caminin kundaklamnası karşısında siyasilerin sessiz kalmasını değerlendiren uzmanlar, Müslümanlara yapılan saldırıların medya tarafından 'normalleştirildiğini' belirtti. Fransa İslamofobi ile Mücadele Derneği verilerine göre, Ocak 2015'ten bu yana, Fransa'da toplam 60 cami saldırıya uğradı.

Bir kısmı siyaseten kör

Fransa İslamofobi ile Mücadele Derneği Sözcüsü(CCIF) Marwan Muhammed de camilere saldırıların 'ırkçılık' kapsamında düşünülmediği için siyasilerin ve sivil toplum örgütlerinin tepki göstermediğini söyledi. SOS Racisme Kurumu Sorumlusu Marouane Zaki ise Müslümanların ibadethanelerine saldırıların ırkçılık olarak değerlendirilmesi gerektiğini, bu konuda Fransa'da 'siyasi bir körlük' yaşadıklarını söyledi.

Avrupa'da son 1 yılda 137 cami saldırıya uğradı

Son bir yılda Avrupa'da camilere düzenlenen saldırılar gün geçtikçe artıyor. Bu yıl Almanya'da 54, Fransa'da 60, İsveç'te 21, İsviçre'de 2 cami saldırıya uğradı. Cami kapılarına domuz kafalarının atıldığı, cami duvarlarına "Müslümanlar defolun" şeklinde ırkçı yazıların yazıldığı ve hatta camilere silahlı saldırıların düzenlendiği Avrupa, bu saldırıları 'ırkçı' saldırı olarak görmüyor.

Kaynak: Yeni Şafak