Avrupa’da Kızamık Hastalığı Yayılıyor

Kızamık hastalığının Avrupa’da yayıldığı, hastalığın aşı uygulamasının azaldığı ülkelerde daha çok görüldüğü bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), kızamık hastalığının Avrupa’da yayıldığını söyleyerek uyarıda bulundu.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, hastalığın en çok görüldüğü ülkeler İtalya ve Romanya. Bu sene ocak ayında İtalya’da 200 kızamık vakası görülürken Romanya’da 3 bin 400 vaka yaşandı ve 17’si ölümle sonuçlandı.

WHO, kızamık hastalığının son derece bulaşıcı olduğunu ve seyahatler nedeniyle hiç kimsenin tamamen koruma altında olmadığını ifade ediyor.

“Nüfusun Yüzde 95’i Aşı Olmalı”

Örgüt iyi bir koruma için nüfusun en azından yüzde 95’inin hastalığa karşı aşı olması gerektiğini belirtti.

Kızamık vakaları aşı uygulamasının giderek azaldığı ülkelerde daha çok görülüyor. Bunlar arasında Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, Romanya, İsviçre ve Ukrayna var.

“Acil Önlem” Çağrısı

WHO Avrupa bölgesel direktörü Dr. Zsuzsanna Jakab “Salgın olan tüm ülkelerin sınırları içinde kızamık hastalığının yayılmasını engellemek adına acil önlemler almaya ve bunu başarmış ülkelere de yüksek aşılama oranlarını sürdürme çağrısında bulunuyorum.” dedi.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrolü Merkezi, 1 Şubat 2016 ile 31 Ocak 2017 tarihleri arasında İngiltere’de 575 kızamık vakası görüldüğünü açıkladı.

Kızamık Nedir?

Kızamık vakalarında ölümle sonuçlanabilen yüksek risk taşıyan gruplar arasında aşı olmamış bebek ve çocuklar gösteriliyor.

Kızamık doğrudan temas ya da hava yoluyla öksürük ve hapşırmayla bulaşıyor. Virüs temas ettiği yüzeylerde iki saat aktif kalabiliyor. Hastalık ilk işaretlerini yüksek ateş ve burun akması gibi soğuk algınlığı belirtileriyle gösteriyor.

Birkaç gün sonra genelde yüzde ve ensede döküntüler beliriyor ve uzuvlara yayılıyor.