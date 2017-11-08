Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Konya ziyareti kapsamında, Vali Yakup Canbolat’ı makamında ziyaret etti. Malkoç, burada yaptığı açıklamada, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun (KDK) ana görevinin, vatandaşların idarenin işleyişiyle ilgili şikâyetleri üzerine denetim yapmak olduğunu söyledi.

AA’da yer alan habere göre, KDK’nin çok geniş bir alanda çalışmalar yürüttüğünü belirten Malkoç, “Her türlü müracaatı alıyor, inceliyor, araştırıyor ve karar veriyoruz. Kurumumuzu tanıtmak, vatandaşlarımızın, sıkıntılarını, dertlerini, sorunlarını dinlemek üzere illerde programlar yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Daha önce Antalya, Bursa, Erzurum, Şanlıurfa ve Trabzon’da program yaptıklarını dile getiren Malkoç, programlarda ilin yöneticileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, kanaat önderleri ve muhtarlarla bir araya geldiklerini anlattı.

Malkoç, bu programlarda kurulan serbest kürsüde, herkesin talebini, derdini, sorununu ve varsa şikâyetini dinlediklerine işaret ederek bütün şehirleri dolaşıp bu buluşma programlarını yurdun tamamında gerçekleştirmek istediklerini iletti.

“Avrupa’da Irkçılık, Yabancı Düşmanlığı ve İslam Karşıtlığı Arttı”

KDK’nin uluslararası faaliyetlerini de sürdürdüğünü dile getiren Malkoç, şunları kaydetti:

“Batı ülkelerinde, özellikle de Avrupa’da seçimler münasebetiyle ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı arttı. Oralarda da insanımıza gidip hak arama yollarını anlatacağız. Oradaki ombudsmanlarla da temasa geçip, ombudsmanlığa nasıl müracaat edeceklerini onlara da anlatacağız, yardımcı olacağız.”

Konuşmanın ardından Malkoç, Vali Canbolat’tan Konya’da yürütülen projelere ilişkin bilgi aldı. Ziyaret sonunda Malkoç, Vali Canbolat’a KDK tarafından hazırlanan yayınları hediye etti.