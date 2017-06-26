Avrupa’da En Yüksek Esrar Kullanım Oranı Fransa’da

Fransa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Kullanıcıları Gözlem Kurumu’nun hazırladığı raporda, ülkede gençler ve yetişkinler tarafından en çok kullanılan uyuşturucunun esrar olduğu belirlendi.

Raporda yasa dışı olmasına rağmen geçen yıl 11-64 yaş aralığındaki yaklaşık 17 milyon kişinin esrar kullandığı ifade edildi.

Esrar kullanıcılarının yaklaşık 5 milyonunun bazen, yaklaşık 1.4 milyonunun ise ayda en az 10 kez bu uyuşturucuyu aldığı kaydedilen raporda, yaklaşık 700 bin kişinin ise her gün esrar kullandığı bildirildi.

18-25 yaş aralığındaki erkeklerde yüzde 28, kadınlarda yüzde 21 oranında olan ülkedeki esrar kullanımının Avrupa’nın en yüksek esrar kullanım düzeyi olduğu bildiriliyor. Esrar kullananlar bir yıla kadar hapis ve 3 bin 750 euro para cezasına çarptırılabiliyor.