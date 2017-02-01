Avrupa’da 1 Yılda 137 Camiye Saldırdılar!

Kanada’nın Quebec eyaletinde camiye yapılan saldırı, Batı’nın İslam karşıtlığını yeniden gündeme getirdi. Avrupa’da son 1 yılda 137 cami ırkçıların hedefi oldu. Sâdece 60 saldırı Fransa’da yapıldı.

Avrupa’da yaşayan müslümanlar, ırkçı saldırıların hedefi olmaya devam ediyor.

Önceki gün ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın müslümanlara yönelik seyahat yasağına tepki olarak “kapımız açık” mesajı veren Kanada, cami saldırısıyla sarsıldı. Yaşanan süreç dünyada yeni bir İslâm karşıtlığını gündeme getirirken, gözler Avrupa’da camilere yönelik saldırılara çevrildi.

Fransa Birinci Sırada

Her fırsatta özgürlükten dem vuran Avrupa’nın müslümanlara yönelik saldırılarda sicili oldukça kabarık.

Son 1 yılda 137 caminin hedef alındığı Avrupa’da, 60 saldırıyla Fransa ilk sırada yer alıyor. Fransa’yı 54 saldırıyla Almanya, 21 saldırıyla İsveç ve 2 saldırıyla İsviçre takip ediyor.

2016 yılında ayda ortalama üç saldırının yaşandığı Fransa, müslümanlar için adeta cehenneme döndü.

Siyâsetçilerin kayda değer bir tepki göstermediği saldırıların temelinde ise camilere yönelik saldırının “ırkçılık” kapsamında cezalandırılmaması yatıyor.

Almanya’da 54 Saldırı

Cami saldırılarında ikinci sırada Almanya yer alıyor. 2001-2011 yılları arasında 22 caminin saldırıya uğradığı ülkede, 2012 ve 2013 yıllarında sayı 36’ya yükseldi.

Almanya, 2015 yılının ilk 6 ayında camiler ve müslümanlara ait diğer binalara yapılan 23 saldırıyla gündeme gelmişti. Almanya geçtiğimiz yıl da 54 cami saldırısıyla gündeme geldi.

İsveç’te 21 Saldırı

Avrupa’daki cami saldırılarının yaşandığı bir diğer ülke de İsveç. Geçtiğimiz yıl 21 saldırının yaşandığı ülkede, camilere havai fişek atılmasının yanı sıra ırkçı sloganlar da duvarlara yazılarak, müslüman karşıtlığı körüklendi. İsveç’te ise camilere yönelik 2 saldırı gerçekleşti.

2016 yılında İsviçre’nin Zürih kentinde camiye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralanırken, Hollanda’da da geçtiğimiz yıl 16 ırkçı saldırı gerçekleşti. Ülkedeki ırkçılar, Almelo kentindeki ISN Yunus Emre Camisi’ne kargo yoluyla yakılmış Kur’ân sayfaları gönderdi.

Kaynak: Yeni Şafak