Avrupa Katalanların Bağımsızlığını Tartışıyor

Katalonya'daki tartışmalı bağımsızlık referandumuna üç hafta kala Barselona'da binlerce insan, Katalonya'nın İspanya'dan ayrılması için sokaklara döküldü. İspanya Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesine rağmen halk oylaması 1 Ekim'de yapılacak. Katalonya bölgesel yönetiminin bağımsızlık mücadelesi ne kadar meşru?

Eurotopic sitesinin yaptığı derleme:

Diário de Notícias / Portekix

Kendi kaderini tayin hakkı yok

Köşe yazarı Ferreira Fernandes, Diário de Notícias'taki yazısında Katalonya'daki referandum bir suçtur, diyor:

“Katalonya'nın kendi kaderini tayin etme hakkı yok. ... Bölgenin buna rağmen bağımsızlığını kazanması, yüzyıllardır parçası olduğu tarihi, kültürel ve ekonomik birliğe saldırı anlamına gelir. İspanya'nın geri kalanını bir kenara bırakacak olsak bile, bu referandum Katalanların, bağımsızlığa karşı olan yüzde 49'luk (ya da yüzde 45'lik veya yüzde 40'lık) kısmının da şimdiye kadar sürdükleri yaşamlarından ve hatıralarından kopacakları anlamına gelecektir. Ve bu sözde bağımsızlık savaşının kazananları olan yüzde 51 (belki biraz daha fazlası) ise işledikleri suçun farkında bile olmayacaktır.”

El País / İspanya

Kendi kendini sakatlamaya son

El Pais gazetesine göre AB, Katalonya'nın ayrılmasını engelleyebilir:

“Katalonya, Katalanların çabası sayesinde büyüdü; bir de özgür ve saygın bir ülke olan İspanya'ya katılarak. Ülkede demokrasi tehlikedeyse AB'nin, Polonya ve Macaristan örneklerinde olduğu gibi bu ülkeyi de mercek altna alması gerekir. AB (Sovyetler Birliği ve Yugoslavya'nın dağılmasından önce yaşananları istisna kabul edecek olursak), 1945'ten bu yana geçerli olan sınırlarını değiştirecek bu (ilk!) bölünmeyi yasaklayacaktır. Katalonya daha önce hiç bu kadar başarılı olmamıştı. Şimdi kendini sakatlamaya karar verip Avrupa'nın önemli bir parçası olmaktan vazgeçerse bu başarısını sürdüremeyecektir.”

La Vanguardia / İspanya

Sonunda sağduyu galip gelsin

La Vanguardia Yazı İşleri Müdürü Màrius Carol, yakın geleceğe kaygıyla bakıyor:

“Bölgesel parlamentonun çoğunluğu, ayrılık referandumuna ilişkin yasaları çıkardıktan sonra, ulusal bayram günü yapılacak gösterilerde de el yükseltildi. Gösteri çağrısı, 1 Ekim'de yapılacak bağımsızlık referandumunda 'evet' diyeceklerin reklamı gibiydi. Merkezi yönetimin anayasa mahkemesine başvurarak engellemeye çalıştığı ve savcılığın bölgesel yönetimin tüm temsilcilerini mahkemeye verdiği bir referandum bu. Burada mahkeme önünde görüşülecek olan, siyasi bir sorun. Sıradan vatandaş bağımsızlık gününü barışçı bir bayram gibi kutladı. Ama ufukta gülümseyen yüzlerin sayısı az, tehditlerse çok. Umarız sonunda siyasi sağduyu galip gelir.”

Wiener Zeitung / Avusturya

AB, ulus devletleri aşmalı

AB'nin karar mercinin ve temel direğinin ulus devletler olması çağdışı, diyor Wiener Zeitung:

“Brexit'in bir sonucu olarak Avrupa yurttaşlığı kavramı artık daha yoğun tartışılmaya başlandı. Bu gelişme, AB'nin temel sacayaklarından biri olan dolaşım özgürlüğünü çok kolaylaştıracaktır. Ancak bunu, tek bir ulus devlette değil, her yerde geçerli olacak sosyal politika ve vergi politikaları düzenlemeleri de izlemek zorunda. İşin içine ayrıca mevcut tüzel kişiliklerin güçlerini elinden alacak mali denge de girecektir. Bugün bağımsızlık çığlıklarının yükseldiği pek çok coğrafyadan daha genç olan ulus devletleri aşmak, Avrupa'yı hem içerde hem de dışarda güçlendirecektir.”