Avrupa Birliği’nden Gürcistan’a Şartsız Şurtsuz Vizesiz Seyahat Hakkı
Avrupa Parlamentosu'nda yapılan oylamayla Gürcülere AB sınırları içinde vize muafiyeti sağlandı.
Gürcistan vatandaşlarının Schengen bölgesine vizesiz olarak girişini onaylayan karar Avrupa Parlamentosu'nda 66 aleyhte oya karşı 553 oyla kabul edildi.
Gürcüler, böylelikle 180 günlük süre içinde 90 gün boyunca iş, turizm ve ticaret için herhangi bir AB ülkesine vizesiz olarak girme hakkına sahip oldu.
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