Avrupa Birliği’nde Mobil Dolaşım Ücretleri Kalktı

Bugünden itibaren (15 Haziran) Avrupa Birliği (AB) vatandaşları diğer AB ülkelerinde mobil veri, arama ve SMS hizmetlerinden ek ücret ödemeden faydalanabilecek, kendi ülkesinin dışına çıktığında paketindeki dakikalarla özel numaralar hariç tüm AB numaralarını arayabilecek.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Avrupa Komisyonu, bunun AB’nin en büyük başarılarından biri olarak niteledi.

Ancak tüketiciler paketlerini aşmaları durumunda yine yüksek ücretlerle karşılaşabilecekler.

BBC Teknoloji Muhabiri Rory Cellan-Jones, telekomünikasyon şirketlerinin bu yasaya karşı uzun süre direndiğini fakat yasanın uzun uğraşlar sonucunda yürürlüğe girdiğini belirtti.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani, AB Konseyi Başkanı Joseph Muscat ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ortak bir basın açıklaması yayımlayarak, “Bunun için 10 yıldan uzun bir süredir uğraşıyorduk. Artık dolaşım ücretleri tarihe karıştı.” dedi.

Türkiye AB’de olmamasına rağmen İngiltere’deki bazı telekomünikasyon şirketleri Türkiye’yi de serbest dolaşım hakkının bulunduğu ülkeler listesine alırken bazıları ise serbest dolaşımı yalnızca AB ülkeleri ile sınırladı.