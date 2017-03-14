Avrupa Adalet Divanı Başörtüsü Yasağını Meşrulaştırdı!

Avrupa Adalet Divanı, Fransa ve Belçika’da başörtüsünü çıkarmayı reddettiği için işten çıkarılan iki kadının başvurusunu değerlendirerek başörtüsü aleyhine ortak bir karar verdi.

Avrupa Adalet Divanı, Belçika ve Fransa'da başörtüsünü çıkarmayı reddettiği için işten atılan iki Müslüman kadın ile ilgili kararını verdi.

Mahkeme açıklamasında, “Herhangi bir siyasi, felsefi ya da dini sembol taşıyan kıyafetlerin yasaklayan iç kurallar ayrımcılık teşkil etmez” denildi. Karar işverenlere çalışanların dini sembol niteliğinde kıyafet giymelerine yasak getirebilmesinin önünü açmış oldu.