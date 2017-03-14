Avrupa Adalet Divanı Başörtü Kararını Verecek

»Ana Sayfa»Dünya
14.03.2017 11:58
Avrupa Adalet Divanı Başörtü Kararını Verecek
Avrupa Adalet Divanı bugün; Fransa ve Belçika'da başörtüsüyle çalışmalarına izin verilmeyen iki kadına ilişkin kararını açıklayacak.

Avrupa Adalet Divanı (ECJ) bugün, 'Bir işverenin, çalışanlarının başörtüsü takmasını yasaklayıp yasaklayamayacağını' belirleyecek.

Avrupa Adalet Divanı, Belçika ve Fransa'da başörtüsünü çıkarmayı reddettiği için işten atılan iki kadın ile ilgili kararını bugün verecek.

Göçmen ve mülteci nüfusunun egemen olduğu Hollanda parlamento seçimlerinden bir gün önce yapılacak olan bu mahkeme özellikle büyük önem taşıyor.

 

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