Av. Mehmet Alagöz: 'Cezaevlerinde Hala 28 Şubat Mağduru 550-600 Kişi Var'
Özgür-Der Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Mehmet Alagöz, cezaevlerinde hala 28 Şubat mağduru 550-600 kişi bulunduğunu belirterek, "Bu kişilerin dosyalarının yeniden açılıp, suç işleyip işlemediklerinin ve delillerin yeniden araştırılması gerekiyor." dedi.
Alagöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 27 Mayıs 1960'dan sonra Türkiye'de darbeler döneminin başladığını söyledi.
İktidarın milletten yana oluştuğu her seçimin ardından bir darbe yapıldığını belirten Alagöz, 28 Şubat 1997'de post-modern bir darbe yaşandığını, 27 Nisan 2007'de e-muhtıra bildirisinin kaleme alındığını ve son olarak 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün darbe girişimi yaptığını ifade etti.
"Faili meçhul cinayetler onlara yıkılarak, ötekileştirildiler"
Post-modern darbenin etkilerinin yargı alanında halen sürdüğüne dikkati çeken Alagöz, şunları kaydetti:
"28 Şubat'ta verilen kararların artık tartışılması gerekiyor. Çünkü, 28 Şubat kararları verildikten sonra, topluma 'balans ayarı çekilirken', askeri vesayet sistemi savcı ve hakimlere brifing veriyordu. Bu brifinglere katılmayan hakim ve savcılar görevden alınıyordu. Brifingler doğrultusunda kararlar verilmeye başlandı. Tamamen sivil olan, hiçbir taşkınlığın yaşanmadığı Anadolu'nun dört bir tarafında yapılan 'el ele eylemlerini' organize ettikleri gerekçesiyle insanlar hakkında anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs suçlamasıyla davalar açıldı. Bu davalar uzun yıllar sürdü ve insanlar kendilerini aklamak için yıllarca mücadele verdi. Sivil bir eyleme katılan bazı insanlar idamla yargılandı. Buna benzer başka eylemlere katılan insanlar terör örgütü kurmak, terör örgütüne üye olmak, şeriat devleti kurmak suçuyla yargılandı."
Alagöz, 28 Şubat post-modern darbesinde en çok dindar insanların mağdur edildiğini vurgulayarak, bu darbe ile dindarların ötekileştirilmesinin amaçlandığını dile getirdi.
Bu süreçte dindar kitlelerin hep yasa dışı çete kurmakla itham edildiğini kaydeden Alagöz, "İnsanların yapmadıkları eylemler onlara izafe edildi. Faili meçhul cinayetler onlara yıkılmak suretiyle toplumdan ötekileştirildiler. Dolayısıyla insanlar bu kitlelere sahip çıkamadı. Mahkemeler deliller olmaksızın, işkence, kötü muamele sonucu alınan ifadelerle insanlara uzun süreli cezalar verdi." ifadelerini kullandı.
"28 Şubat süreci FETÖ'nün önünü açtı"
FETÖ'nün 28 Şubat sürecini fırsata çevirdiğini kaydeden Alagöz, "O dönemde FETÖ üyesi savcı ve hakimler, bulunduğu mahkemelerde yargılanan dindar insanlara daha ağır cezalar verdi. Onların lehine olan delilleri de kapattılar. 28 Şubat süreci FETÖ'nün önünü açtı. Dindarlar okullardan, kamudan, yargıdan uzaklaştırılırken FETÖ üyeleri bu görevlere yerleşti. FETÖ buradan nemalandı ve kendilerinden olmayan insanları da dışladı." şeklinde konuştu.
Kaynak: AA
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