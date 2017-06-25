Atina'da Müslümanlar Bir Bayrama Daha Camisiz Girdi

Yunanistan'ın camisiz başkenti Atina'daki Müslümanlar, bir bayramı daha yeraltı mescitlerinde bir araya gelerek kutladı.

Avrupa'nın ibadete açık camisi bulunmayan tek başkenti Atina'da yaşayan 200 bini aşkın Müslüman, bayram namazlarını kendi imkanlarıyla, genellikle binaların bodrum katlarında kurdukları mescitlerde kıldı.

Farklı ülkelerden yüzlerce Müslüman, namazlarını kılmak için Moshato semtindeki Yunan-Arap Eğitim ve Kültür Merkezi'nin mescidinde bir araya geldi. Cemaat, namazın ardından birbirleriyle bayramlaştı.

"Caminin açılması için dua ediyorum"

Atina'da yaşayan 67 yaşındaki Mısırlı Muhammed Abdullatif, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 40 sene önce Atina'ya göç ettiğini belirterek, "Caminin nisanda açılacağını söylemişlerdi ancak halen bir gelişme yok. Caminin açılması için dua ediyorum. Umutla bekliyorum." diye konuştu.

Atina'da 22 yıldır ikamet eden Ürdünlü Tarık Nizava da açılması planlanan caminin Müslümanların ibadet edebilecekleri ilk resmi yer olacağına işaret ederek, "Bütün Avrupa başkentlerinde böyle camiler var. Yunanistan’da geç de olsa böyle bir ibadethanenin açılması, Müslümanlar için büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

AA