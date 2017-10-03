Atina’da Müslüman Göçmenlerin Mezarlık Çilesi!

Ülkelerindeki savaşlardan kaçarak Yunanistan’a gelen göçmenler, başkent Atina’da bir Müslüman mezarlığının bulunmaması sebebiyle cenazelerini yüzlerce kilometre uzakta defnediyor.

Yıllardır bürokratik ve hukuki engellerle başkent Atina’da bir Müslüman mezarlığı açılmasına izin verilmemesi, ülkeye yakın zamanda göç eden Müslümanların da hayatlarını derinden etkiliyor.

Suriyeli göçmenler Muhammed Leggar ve Semah Eşhadi çifti de 8 aylıkken anne karnında kaybettikleri bebeklerinin cenazesine bile gidemedi.

“Buraya Gelirken Kurduğumuz Pek Çok Hayal Yıkıldı”

Baba Leggar, AA muhabirine, Suriye’nin Halep kentinden zorlu ve tehlikeli bir yolculuğun ardından Yunanistan’a ulaştıklarını anlattı.

Güvenli bir limana kavuştukları anda evlatlarını kaybetmenin hüznünü yaşadıklarını kaydeden Leggar, bebeklerinin cenazesini hiç bilmedikleri Batı Trakya’daki Gümülcine kentine göndermek zorunda kaldıklarını söyledi.

Sağlık durumu henüz düzelmeyen eşine hastanede refakat etmek zorunda kalarak bebeğinin cenazesine katılamadığını belirten Leggar, “Ben de eşim de çok üzgünüz. Buraya gelirken kurduğumuz pek çok hayal yıkıldı.” dedi.

“Bebeğimin Cenazesine Bile Gitme Şansım Olmadı”

Filistin asıllı 33 yaşındaki Leggar, Suriye’de yıllardır süren savaştan çocuğuna güvenli bir hayat ve iyi bir gelecek kurmak için kaçtıklarını dile getirerek, “Burada kendimi daha yabancı hissedemezdim. Bebeğimin cenazesine bile gitme şansım olmadı. Kilometrelerce uzakta gömüldü. Mezarında bir Fatiha bile okuyamadım.” ifadelerini kullandı.

Daha önce Gümülcine kentini hiç duymadığını ve bebeğinin mezarının yerini bilmediğini vurgulayan Leggar, bir gün fırsat bulursa bebeğinin mezarını ziyaret etmek istediğini söyledi.

“Defin İşlemleri İçin Aramızda Para Topluyoruz”

Son göçmen akınının ardından sınırların geçişlere kapatılmasıyla Yunanistan’da kalanlar için bu sorun yeni olsa da Atina’da yaşayan yaklaşık 300 bin Müslüman için bu sorun on yıllardır sürüyor.

Yaklaşık 25 yıldır yaşadığı Atina’nın Kalithea semtindeki bir mescitte imam olan Mısırlı Abdussaid Abdurrahim, mezarlık sorununun cami sorunundan bile daha önemli olduğunu belirtti.

Abdurrahim, bazı Müslümanların cenazelerinin elçilikler aracılığıyla ülkelerine gönderilebildiğini anlatarak, “Cenaze masraflarını sadece belli başlı ülkeler karşılıyor. Her ülke için bu mümkün değil. Mesela Suriye, Pakistan ve Afganistan gibi ülkelerde bu durum söz konusu değil. O zaman Gümülcine veya İskeçe’deki mezarlıklara gömülmek üzere gönderiliyorlar.” diye konuştu.

“Yıllar Geçmesine Rağmen Sorun Çözülmedi”

Söz konusu durumun da birçok açıdan maliyetleri olduğuna dikkat çeken Abdurrahim, “Masraflar bizi çok zorluyor. Bütün bu işlemler yaklaşık bin 500 avro tutuyor. Bu insanlar çoğunlukla fakir. Böyle olunca kendi aramızda defin işlemleri için para denkleştirmeye çalışıyoruz. Ama yine de çok zorlanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Abdurrahim, çeşitli sözler verilmesine karşın sorunun yıllardır devam ettiğini belirterek, “Açıkçası, biz bir camiden daha çok bir mezarlığın olmasını arzu ediyoruz. Başvuruda bulunduğumuzda ayarlanacağını söylediler. Ancak üzerinden yıllar geçmesine rağmen sorun çözülmedi.” değerlendirmesinde bulundu.

Atina, Avrupa’da Müslüman mezarlığı bulunmayan tek başkent olarak öne çıkıyor.