Atina'da Göçmenlere Saldıran 3 Kişi Tutuklandı

Aspropirgos’ta iki Pakistanlı işçiyi döven saldırganlardan üçü tutuklandı. Irkçı saldırıyı düzenlenen 17 yaşındaki iki kişi ile 18 yaşında bir kişi Attiki Polisi tarafından tutuklandı.

Azınlıkçam haber sitesinde yer alan habere göre faillerin aşırı sağcı olduğu ve evlerinde cop ve başka cisimlerin ele geçirildiği belirtilirken, saldırganları resmi olarak Altın Şafak ile bağını ortaya koyacak verilerin ise olmadığı belirtildi.

Üç saldırganın geçmişte sabıkalı olduğu ve polis tarafından iyi bilindiği belirtilirken, geçmişteki saldırılardan birinin de yine ırkçı saldırı olduğu kaydedildi. Saldırganların geçmişte polislere de saldırdığı biliniyor.

Faillerin eski Sovyetler Birliği’nden gelme Yunanlar olduğu kaydedildi.

Yunanistan Polisi bu üç failin yanında bulunan diğer üç gence de ulaşmak içi çalışmalarını sürdürüyor