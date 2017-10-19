Atık Kartonlar Onun İçin Geçimin Adı!

Kırklareli’de, “kotiga” denilen iki tekerlekli aracıyla çöp konteynerlerindeki atık kartonları toplayan 3 çocuk babası 30 yaşındaki Ali Açıkgöz, ailesinin geçimini sağlamak için günlük 30 kilometre yol katediyor.

Henüz 3 yaşındayken annesinin vefatı nedeniyle hayat mücadelesine erken başlayan Açıkgöz, üç çocuğu ve eşine ekmek götürmek için atık karton topluyor.

Gecekondu diye tabir edilen iki göz odalı evinde ailesini daha iyi şartlarda yaşatabilme hayaliyle güne uyanan Açıkgöz, ailesiyle genellikle zeytin ve peynirden oluşan kahvaltı sofrasına oturuyor.

Kahvaltının ardından çocuklarının el sallayarak uğurladığı Açıkgöz, her gün en az 10 saatlik zorlu mesaisine başlıyor.

Kilogramını 50 Kuruştan Satıyor

Sabahın ilk ışıklarında yola çıkan Açıkgöz, adım adım gezdiği sokaklardaki çöp konteynerlerinde bulduğu kartonları kotigasındaki çuvala yerleştiriyor.

Güneşin altında sokaklardaki tek sırdaşı yere yansıyan gölgesi ve yoldaşı kotigasıyla yaklaşık 30 kilometre gezerek karton toplayan Açıkgöz, kilogramını 50 kuruştan sattığı kartonlardan günde ortalama 30 lira kazanıyor.

Elde ettiği gelirin bir kısmı ile evin ihtiyaçlarını karşıladığını, bir bölümünü de kalbi delik kızının tedavisine ayırdığını belirten Açıkgöz’ün, yaşadığı zorluklara rağmen yüzünden tebessüm eksik olmuyor.

“Kendimi Bildim Bileli Çalışıyorum”

Açıkgöz, yaptığı açıklamada, 30 yaşında olmasına rağmen birçok zorluğa göğüs gerdiğini söyledi.

Annesinin hayatını kaybetmesinin ardından teyzesinin kendisini ve kardeşini büyüttüğünü ifade eden Açıkgöz, her şeye rağmen yaşamanın güzel olduğunu dile getirdi.

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle okula gidemediğini anlatan Açıkgöz, küçük yaşta ayakkabı boyacılığı ile iş hayatına atıldığını kaydetti.

Çocuk yaşta kahvehaneleri gezerek boyadığı ayakkabılardan kendisine gelir elde ettiğini aktaran Açıkgöz, askerlik döneminin ardından eşi Beyhan ile dünya evine girdiğini belirtti.

Açıkgöz, 12 yaşında Emine, doğuştan kalbi delik 6,5 yaşında Berna ve 4 yaşındaki Baran adında üç çocuğunun olduğunu dile getirerek, çöplerden topladığı kartonlar ile ailesinin geçimini sağlayamaya çalıştığını anlattı.

“Günde 30 Liraya Yakın Para Kazanıyorum”

Kartonun kendisi ve ailesi için büyük anlam ifade ettiğini aktaran Açıkgöz, “Her gün çocuklarımın ekmek parasını çıkarttığım için seviniyorum. Kimseye muhtaç değilim.” dedi.

Kimseye muhtaç olmamak için her gün daha fazla çalışmaya gayret gösterdiğine işaret eden Açıkgöz, “Her işin bir zorluğu var ama bu iş daha zor. Yazın güneşin altında, kışın soğukta çıkıyoruz. Çekçekin demirlerini tutamıyorum. Burası yüksek bir tepe olduğu için kışın buralarda dolaşmak çok zor. Ev desen komple akıyor. Bahçe desen duvar yok, bir şey yok. Çok zorlanıyoruz bu şartlar altında. Evde su yok. Mahalle çeşmesinden eve su taşıyoruz. Bütün su ihtiyacımızı çeşmeden karşılıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Açıkgöz, işini severek yaptığını vurgulayarak, “Topladığım kâğıtlar benim için iş kaynağı. Elimden geldiği kadarıyla çocuklarıma bakıyorum. Daha iyi bir işim olsun isterim. Sigortalı bir işim olsun isterim. En azından kışın bu kadar zorlanmam. Kışın ellerim, ayaklarım buz tutuyor.” diye konuştu.

Kaynak: AA