“Ateşkes Sağlanmadıkça İkinci Adıma Geçmeyeceğiz”
Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen Suriye konulu toplantıda muhalefet ve rejim heyetleri arasında dolaylı görüşmelere geçildi.
“Önce Ateşkes Sağlamlaştırılmalı”
AA’da yer alan habere göre, muhalefet heyetinin başkanı Muhammed Alluş, ilk oturumda yaptığı ve sosyal medyada yayımlanan konuşmasında, siyâsî çözüm konuşulmadan önce ateşkesin sağlamlaştırılması gerektiğini vurguladı.
“Ateşkes sağlanmadıkça, ikinci adıma geçmeyeceğiz.” diyen Alluş, kuşatma altında tutulan bölgelerdeki insânî durumun iyileştirilmesi ve rejim hapishanelerinde hiçbir eyleme katılmadığı hâlde tutuklu bulunan 13 bin kadının ilk etapta serbest bırakılması gerektiğini bildirdi.
“İran’ın Doğu Guta ve Barada Vadisi’nde Ne İşi Var?”
Alluş, “Gerçek siyâsî çözüm, Esed ve destekçilerinin ülkeden ayrılmasıyla gerçekleşecek.” diye konuştu.
İran komutasındaki milislerin varlığını da “İran milislerinin Doğu Guta ve Barada Vadisi’nde ne işi var?” diyerek eleştiren Alluş, “PYD’nin, İran milislerinin IŞİD’den farkları yok. Bu grupların da terör listesine alınması gerekiyor.” ifadesini kullandı.
Taslak Teklifler Bekleniyor
Türkiye saatiyle 11.00 sularında başlayan toplantı, ilk oturumunun sonunda verilen aranın ardından dolaylı görüşmelerle devam ediyor.
Muhalifler, iç değerlendirmelerini yaparken, Türkiye, Rusya, ABD ve İran heyetleri de birbirlerine sundukları çeşitli önerileri görüşüyor.
Ardından muhaliflere ve rejime taslak teklifler iletilecek.
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