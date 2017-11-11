“Ateş, Su, Toprak ve Tahta" Esprisi Gerçek Bilgi Olarak Fen Kitabına Girdi

Karar gazetesinde yer alan habere göre; 8. sınıf fen bilgisi kitabının 'madde yapısı' bölümünde (sayfa 58), "Doğada dört çeşit madde olduğu düşünülerek maddeler, ateş, su, toprak ve tahta olarak sınıflandırılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Cem Yılmaz, GORA filminde, doğada bulunan dört elementi ateş, su, toprak ve tahta olarak sıralıyordu. Filmde tahtaya itiraz geliyor ve 'Hava olmasın?' diye düzeltiliyordu. Filmdeki bu espri, 'bilgi' olarak fen bilgisi kitabında aynen yer aldı.

Cem Yılmaz, GORA filminde, doğada bulunan dört elementten bahsederken bunları ateş, su, toprak ve tahta olarak sıralıyordu. Filmde tahtaya itiraz geliyor ve 'Hava olmasın?' diye düzeltiliyordu.

Yapımda yer alan bu espri, 8. sınıf fen bilgisi kitabında 'gerçek' olarak yer aldı.