Atatürkçülük mü Muhafazakarlaşacak, Muhafazakarlık mı Atatürkçüleşecek?

Kenan Alpay Seyir Defteri programında bu hafta siyasetin merkezine oturan yeni Atatürkçülük çıkışını Bahadır Kurbanoğlu ile birlikte analiz etti.