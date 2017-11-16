  1. WEB TV

  2. HABER PROGRAM

  3. Atatürkçülük mü Muhafazakarlaşacak, Muhafazakarlık mı Atatürkçüleşecek?

Atatürkçülük mü Muhafazakarlaşacak, Muhafazakarlık mı Atatürkçüleşecek?

Kenan Alpay Seyir Defteri programında bu hafta siyasetin merkezine oturan yeni Atatürkçülük çıkışını Bahadır Kurbanoğlu ile birlikte analiz etti.

VİDEOYA YORUM KAT

Benzer Videolar
Pelikancı Kargalar Yeni Türkiye'nin Kılavuzu Olabilir mi?!
Pelikancı Kargalar Yeni Türkiye'nin Kılavuzu Olabilir mi?!
Hasta Mahkûmlara Tahliyede Adalet Ne Zaman Gelecek?
Hasta Mahkûmlara Tahliyede Adalet Ne Zaman Gelecek?
A Politik'te İslamcıların Tasfiyesi Tartışması Değerlendirildi
A Politik'te İslamcıların Tasfiyesi Tartışması Değerlendirildi
Yılmaz Çakır ile Referanduma Dair
Yılmaz Çakır ile Referanduma Dair
"Politik Hümanıstler"(!) Vicdanlarını Böyle Soğutuyorlar..
"Politik Hümanıstler"(!) Vicdanlarını Böyle Soğutuyorlar..
İdlib’teki Kimyasal Katliam ve Münafıklar
İdlib’teki Kimyasal Katliam ve Münafıklar
Darbede Kemalistlerin de Olduğunu Mecburen Konuşmak!
Darbede Kemalistlerin de Olduğunu Mecburen Konuşmak!
Kılıçdaroğlu Wilders’e mi Özeniyor?
Kılıçdaroğlu Wilders’e mi Özeniyor?
Anlaşılan Seçim Kampanyasında Irkçılık Prim Yapıyor
Anlaşılan Seçim Kampanyasında Irkçılık Prim Yapıyor
İskilipli Atıf Hoca ve İstiklal Mahkemeleri
İskilipli Atıf Hoca ve İstiklal Mahkemeleri