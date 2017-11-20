Atatürkçülük Furyasına Fatih Erbakan da Katıldı!

Necmettin Erbakan'ın oğlu Farih Erbakan, dış güçlerin Türkiye'yi borç paraya esir etme planının hala sürdüğünü iddia ederek, mali durumu Osmanlı'nın çöküş dönemine benzetti. Babasının, "Atatürk yaşasaydı milli görüşçü olurdu" sözlerini ilgi çekmek için söylemediğini ifade ederek, "Atatürk cumhuriyetin ilanıyla birlikte dışa bağlı olmadan, tam bağımsız bir ülke, millet olmamız için adımlar atmıştır. Yerli ve milli düşünceye sahip bir liderdir" dedi.

Varlık Fonu'nu “İflastan önce son durak” olarak nitelendiren Fatih Erbakan, " 180 milyar dolarlık hizmet yapıp, milletin cebinden 656 milyar doları aldılar" ifadesini kullandı.

Fatih Erbakan'ın açıklaması şöyle:

"Vakfımız 4 yılda 71 il ve 480 ilçede teşkilatlandı. Erbakan hocamızın zihniyetini, açılarıyla oynamadan, istikametini değiştirmeden, orijinal şekliyle yeni nesile aktarmak için çalışıyoruz. Partileşmek için zamanlamayı iyi ayarlamak gerekiyor. 2019 seçimlerine yetişecek takvim de olabilir, 2023 seçimi de olabilir. Bunu biraz gelişmeler ve şartlar belirleyecek. Milli Görüş'ün temel taşları, İsmail Müftüoğlu, Arif Ersoy, Mehmet Bozgeyik, Ahmet Tekdal başta olmak üzere çok sayıda kişilerle bu istişareleri yürütüyoruz.”

"Atatürk Milli Lider"

T24 sitesinde yer verilen uzun habere göre bir gazetecinin “10 Kasım'da Atatürk sevgisinin arttığı bir süreç yaşandı. İktidardan gelen açıklamaları samimi buluyor musunuz?” sorusu üzerine Fatih Erbakan şunları söylemiş:

“Allah bilir. Erbakan hocamız ‘Atatürk yaşasaydı, milli görüşçü olurdu’ sözünü ilgi çekmek için söylemedi. Neden? Atatürk, Cumhuriyetin ilanıyla birlikte dışa bağlı olmadan, tam bağımsız bir ülke, millet olmamız için adımlar atmıştır. En önemlisi sanayi hamlesidir. Yerli ve milli düşünceye sahip bir lider olarak karşımıza çıkıyor. Atatürk'ün ağır sanayi hamlesini Erbakan da 70'li yıllarda uygulamıştır. Milli görüş hareketi de tam bağımsız Türkiye istemektedir.”