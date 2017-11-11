Atatürkçülüğün Bayraktarlığı AK Parti’ye mi Kaldı?

Hakan Albayrak’ın bugünkü Karar’da (11 Kasım 2017) yayınlanan “AK Parti’nin Yeni Misyonu” başlıklı yazısının konuyla ilgili kısmı şöyle:

AK Parti medyasında bir süredir “Atatürkçülük” manifestoları yayımlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünkü konuşması da bir “Atatürkçülük” manifestosuydu. Zoraki değil bu “Atatürkçülük”. Gönüllü. Dahası coşkulu. Hatta militan. Baksanıza; bazı AK Parti teşkilatları “Atatürkçülük”ün en önde gideni olduklarını göstermek için nasıl da çırpınıyor...

80 milyon nüfuslu Türkiye’de her görüşten insanların olması tabiidir. “Atatürkçüler” de elbette olacak ve biz bunu böylece kabul edeceğiz. İyi de, “Atatürkçülük”ün bayraktarlığı AK Parti’ye mi kaldı? Erdoğan öyle düşünüyor olmalı ki, “Atatürk”ü Marksist söylemli faşistlerin tekeline bırakmamaktan bahsediyor ve “CHP gibi amorf bir partinin Atatürk’ü milletimizden kaçırmasına rıza göstermeyeceğiz” diye konuşuyor.

İspanya İç Savaşı sırasında Salamanca Üniversitesi Rektörü Profesör Don Miguel de Unamuno, General Franco’nun adamlarına “Sizde kaba kuvvet var ama adalet yok. Yeneceksiniz ama ikna edemeyeceksiniz! (Vencereis pero no convencereis!)” diye seslenmişti. “Atatürkçüler” de vaktiyle rakiplerini yenmiş ama asla ikna edememişlerdi. İkna işini şimdi Erdoğan ve AK Parti hallediyor.

Ben şahsen hâlâ ikna olmadım, olmuyorum, olmayacağım!