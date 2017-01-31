Atatürk Havalimanı’ndan 4 Günde 58 Kişi ABD’ye Gidemedi!
Çoğunluğunu müslümanların oluşturduğu 7 ülkenin vatandaşları için getirilen ABD’ye giriş yasağı nedeniyle Atatürk Havalimanı’ndan 4 günde 58 kişi bu ülkeye gidemedi.
ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın, çoğunluğunu müslümanların oluşturduğu 7 ülkenin vatandaşları için getirdiği ABD’ye giriş yasağı nedeniyle Atatürk Havalimanı’ndan 4 günde 58 kişi bu ülkeye gidemedi.
AA’da yer alan habere göre, kararnamenin ardından ABD’ye gitmek üzere Atatürk Havalimanı’na gelen Suriye, İran, Irak, Sudan, Yemen, Libya ve Somali vatandaşı bazı yolcuların uçaklara binişine izin verilmedi.
28 Ocak’ta 10, 29 Ocak’ta 42, 30 Ocak’ta 4, bugün de 2 kişi ABD’ye giden uçaklara alınmadı.
Türk Hava Yolları, giriş yasağı nedeniyle ABD’ye gidemeyen yolcularının biletlerinin iptal ve değişiminin ücretsiz yapılacağını duyurmuştu.
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