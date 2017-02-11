Atatürk Havalimanı Kapatılacak mı?

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11.02.2017 12:36
Atatürk Havalimanı Kapatılacak mı?
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, Atatürk Havalimanının akıbetine ilişkin yaptığı açıklamalarda bulundu.

Funda Ocak'ın tamamı Yeni Akit gazetesinde olan açıklamasının Atatürk Havaalanı'nın kapatılıp kapatılmayacağı meselesiyle ilgili kısmı şöyle:

Yeni havalimanının devreye girmesinin ardından Atatürk Havalimanı’nın akıbetinin ne olacağı yönündeki soruyu da yanıtlayan Funda Ocak, “Ölçeğini bilemeyiz, büyüklüğünü bilemeyiz ancak bütün büyük metropollerde olduğu gibi İstanbul yeni havalimanının da mutlaka bir yedek meydanı olması lazım. Burada genel havacılık, müstakil kargo, uçuş eğitim merkezleri, bakım onarım merkezleriyle ilgili bir bölüm kalacak ama bunun dışındakiler tabii ki büyüklerimizin vereceği bir karardır. Ama şuanda bununla ilgili çalışmalarımız da özellikle genel havacılık ağırlıklı olarak biz planlamalarımızı yapıyoruz.”

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