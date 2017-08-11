Atatürk Erdoğan’da, Kemalizm AK Parti’de Yeniden Bedenlenir mi?

Kenan Alpay’ın yorumu:

TRT Çocuk Korosu’nun binlerce kez ekranda söylenmiş “Atatürk ölmedi yüreğimde yaşıyor, uygarlık savaşında bayrağı o taşıyor” şarkısının etki altına aldığı insan sayısı hiç de az değilmiş. Üstelik salt duygusal planda değil basbayağı siyasal ve stratejik planda da “ölümsüz Atatürk” frekansından son derece bilimsel ve aydınlatıcı söylemler kamuoyuyla paylaşılıyor. İlaveten ülkemizin ve milletimizin geleceği adına gerçekleştirilecek bilimsel ve aydınlatıcı faaliyetler için 10 Kasım, 29 Ekim, 30 Ağustos gibi özel günleri de beklemek gerekmiyor artık. Bu görevi geçimini buradan sağlayan profesyonel Atatürkçülere bırakmaksızın yani durumdan vazife çıkararak ifa eden vatan evlatlarının oranı giderek arttı nitekim.

Bir dönem sol-liberal çevrelerle takılıp piyasa yapan, Fethullahçı cuntanın imkân ve destekleriyle önü açılmış kimi isimlere göz ucuyla şöyle bir bakalım. Mustafa Kemal’in siyasal kimliği ve pratiğine, resmi ideoloji olarak Kemalizm ve hemen her dönem askeri vesayetle bitişik nizam durmuş Kemalist iktidar sınıflarına yaklaşım biçimleriyle ne kadar çok değişmişler. Doğrusu söylem ve ilişki düzeyinde az zamanda düpedüz dönüşmüşler. Hiç utanmadan, yarım ağız olsun küçük bir özür bile dilemeden hem siyasal alanı hem de toplumsal alanı bu çirkin dönüşümlerine ortak etmek üzere açıktan kampanyalar düzenliyorlar.

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