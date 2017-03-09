Ataşehir’de Polis Aracına Silahlı Saldırı Düzenlendi!

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde çalıntı olduğu anlaşılan bir araçtan uzun namlulu silah ve tabanca ile polis aracına ateş edildi.

AA’da yer alan habere göre, İstanbul’un Ataşehir ilçesinde, Yeni Çamlıca Mahallesi Üsküdar Caddesi’nde seyir hâlindeki plakası öğrenilemeyen ve çalıntı olduğu anlaşılan bir araçtan uzun namlulu silah ve tabanca ile polis aracına ateş edildi.

Polisin saldırganlara karşılık verdiği olayda polis aracına herhangi bir isabet olmadığı ve kimsenin yaralanmadığı, ayrıca aracın olay yerinden uzaklaşarak izini kaybettirdiği öğrenildi.

Olayın duyulmasının ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önleminin alınmasının ardından olay yeri inceleme ekibi çalışma yaptı.

Çalıntı olduğu öğrenilen aracın polis tarafından takibi sürüyor.