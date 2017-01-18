Astana'ya Kürtleri Temsilen ENKS Davet Edildi

ENKS yöneticisi Müslim Mıhemed, Türkiye ve Rusya tarafından Astana görüşmelerine davet edildiklerini belirterek, ENKS'den 3 kişinin görüşmelere katılacağını söyledi.

Suriye'deki savaşın sona ermesi için Kazakistan'ın Başkenti Astana'da yapılacak Suriye görüşmelerine ENKS de davet edildi.

Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan ENKS yöneticisi Müslim Mıhemed, Astana görüşmelerine davet edildiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Astana görüşmelerini organize eden komite bizi Astana görüşmelerine davet etti. Yani Rusya ve Türkiye bizi Astana görüşmelerine çağırdı. Bu sabah bize davet geldi. Dün akşam da ENKS Yöneticisi Dr. Abdulhekim Beşar'e davet geldi. Kendisi şimdi Riyad'ta bulunuyor Suriye sorununun çözümü için görüş alışverişlerde bulunuyor. Toplantıları var. ENKS Başkanı İbrahim Bıro'ya da bu sabah davet geldi. ENKS'den Dr Abdulhakim Beşar, ENSK Başkanı İbrahim Bıro davet edildi. Avukat Derviş Mikran da danışman olarak davet edildi. Bu 3 kişi ENKS adına Astana görüşmelerine katılacaklar. Astana görüşmeleri 6 gün sonra başlayacak. ENKS adına gidecek 3 kişilik heyet de 2 veya 3 gün sonra Astane görüşmeleri için Astana'ya gidecekler."

ENKS'nin Astana görüşmelerine çağırılmasının olumlu bulduklarını vurgulayan Mıhemed, görüşmelerin önemli olduğunu dile getirdi. 26 Ekim 2010 yılında kurulan ve bünyesinde 7 parti bulunduran ENKS, KDP Lideri ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı olan Mesud Barzani'ye yakınlığıyla biliniyor