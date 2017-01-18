Astana'ya Kürtleri Temsilen ENKS Davet Edildi
Suriye'deki savaşın sona ermesi için Kazakistan'ın Başkenti Astana'da yapılacak Suriye görüşmelerine ENKS de davet edildi.
Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan ENKS yöneticisi Müslim Mıhemed, Astana görüşmelerine davet edildiklerini belirterek, şöyle konuştu:
"Astana görüşmelerini organize eden komite bizi Astana görüşmelerine davet etti. Yani Rusya ve Türkiye bizi Astana görüşmelerine çağırdı. Bu sabah bize davet geldi. Dün akşam da ENKS Yöneticisi Dr. Abdulhekim Beşar'e davet geldi. Kendisi şimdi Riyad'ta bulunuyor Suriye sorununun çözümü için görüş alışverişlerde bulunuyor. Toplantıları var. ENKS Başkanı İbrahim Bıro'ya da bu sabah davet geldi. ENKS'den Dr Abdulhakim Beşar, ENSK Başkanı İbrahim Bıro davet edildi. Avukat Derviş Mikran da danışman olarak davet edildi. Bu 3 kişi ENKS adına Astana görüşmelerine katılacaklar. Astana görüşmeleri 6 gün sonra başlayacak. ENKS adına gidecek 3 kişilik heyet de 2 veya 3 gün sonra Astane görüşmeleri için Astana'ya gidecekler."
ENKS'nin Astana görüşmelerine çağırılmasının olumlu bulduklarını vurgulayan Mıhemed, görüşmelerin önemli olduğunu dile getirdi. 26 Ekim 2010 yılında kurulan ve bünyesinde 7 parti bulunduran ENKS, KDP Lideri ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı olan Mesud Barzani'ye yakınlığıyla biliniyor
- Yorumlar 0
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- İdlib Risk AltındaKızılay Başkanı Kınık, ateşkes kapsamı dışındaki grupların rejimle ve kendi aralarındaki çatışma riski nedeniyle İdlib'de yaşayanların diken üstünde olduğunu belirtti.
- ABD ile Rusya Arasındaki Siber SavaşABD ve Rusya arasındaki yeni krizin alanı siber dünya. Soğuk Savaşın bu yeni yansıma alanında hangi ülkenin ne yaptığını, krizin boyutlarını, uluslararası sisteme yansımaları…
- 'Suriyeli Kadınlarla İkinci Evlilik Sosyal Sorun'Al-Jazeera’den İrfan Bozan, Sosyolog Tuba Duman ile Türkiye’de yer yer görülen evli erkeklerin Suriyeli kadınlarla ikinci evlilik vakıası üzerine bir röportaj yapmış.
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?Hayrettin Karaman, “Şeriatla Hükmetmeyenler Kafir Olur mu?” sorusunu analiz etmiş.
- Müslüman, Dünyayı Yorumlamakla Değil Değiştirmekle MükelleftirMüslüman, dünyayı yorumlamakla değil değiştirmekle mükelleftir. Keza yorumlamak kolay, değişim için gayret göstermek zor olandır.
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- Cihada Herkesin Katılması Zorunlu mudur?Abdülhakim Beyazyüz, Cihad ve kıtal/savaş ile bağlantısı üzerine kaleme aldığı yazı dizisinin bu bölümünde "Cihad herkese zorunlu mudur?" sorusuna cevap arıyor.
- ABD Yeni “Misket Bombası”nı Ortadoğu'da Kullanacak
- Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Aynı Nakarat: IŞİD'i Kanka Belledik
- Şeyh Raid Salah Netanyahu'nun Tekflifini Reddetti!
- Avrupa Parlamentosu'nun Yeni Başkanı Tajani Oldu
- 'Obamacare'in İptali 18 Milyon İnsanı Sigortasız Bırakacak'
- Nijerya'da Ordu "Yanlışlıkla" Mülteci Kampını Bombaladı: 100 Ölü
- Vergisel Teşvikler Getiren 'Torba Tasarı' Kabul Edildi
- Mehmet Ali Tekin Kandıra Cezaevinden Tahliye Edildi
- Astana'ya Kürtleri Temsilen ENKS Davet Edildi
- Cemil Barlas Ahlaksızlığın Dibini Buldu: 3 Yaşındaki Çocuğa İşkence Teklifi
- Tetikçi ve Müfteriler Krizi
- Bahadır Kurbanoğlu’ndan, Y. Oğur ve Haksöz-Haber’i Hedef Gösteren Trollere Cevap
- Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Aynı Nakarat: IŞİD'i Kanka Belledik
- Cemil Barlas Ahlaksızlığın Dibini Buldu: 3 Yaşındaki Çocuğa İşkence Teklifi
- İskoçya'da Kilisede Kur'an-ı Kerim'den Ayet Okunmasına Tepki
- Yıldıray Oğur'a Turgay Oğur Üzerinden Linç Girişimi!
- Obama ne “Siyah” ne “Beyaz”, Ne Barack ne de Hüseyin idi
- Reina Saldırganı Yakalanınca Bu Defa Referandum Jesti Dediler
- Görmez Kur'an Kursunda Darp Edilen Çocuktan Özür Diledi
- Esed’in Başbakanı Hamis, Suriye’yi Katil İran’a Peşkeş Çekti!
- Reina Saldırganı Abdülkadir Masharipov Esenyurt’ta Yakalandı
- Tetikçi ve Müfteriler Krizi
- Ahraru’ş-Şam: Sessizliğimiz Hazırlığımızdır (Video)
- “Sağlık Bakanlığı’nda Bin 929 Personel Görevine İade Edildi”
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim