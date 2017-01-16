"Astana'ya Gidecek Heyeti, Tüm Suriye Muhalefeti Destekliyor"

Suriye'de ateşkes mutabakatına taraf silahlı muhalif gruplar adına açıklama yapan Usame Ebu Zeyd, "Astana'ya gidecek heyeti tüm muhalif gruplar destekliyor." dedi.

Suriye'de Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğündeki ateşkes mutabakatına taraf silahlı muhalif gruplar adına açıklama yapan Usame Ebu Zeyd, "Astana'ya gidecek heyeti tüm muhalif gruplar destekliyor. Heyetteki isimlerin listesinin bugün son halini almasını bekliyoruz." dedi.

AA muhabirine konuşan Ebu Zeyd, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Suriye krizine siyasi çözüm bulmak amacıyla düzenlenecek uluslararası toplantıya silahlı muhalefetin katılımı konusunda bilgi verdi.

"İsimlerin listesi son halini alacak"

Ebu Zeyd, "Astana'daki müzakerelerde ilk görüşeceğimiz konu ateşkes olacak. Ateşkese ne kadar sadık kalınırsa bu müzakereler o kadar başarılı olacak. Suriye'nin geleceği konusuysa Müzakere Yüksek Komitesi'ne (MYK) bırakılacak." ifadelerini kullandı.

"Astana'ya gidecek heyeti tüm muhalif gruplar destekliyor. Heyetteki isimlerin listesi bugün içinde son halini alacak." diyen Ebu Zeyd, bazı grupların müzakerelere katılmayı reddettiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

"Türkiye, Suriyeliler için çok güzel şeyler yaptı"

Ebu Zeyd, şöyle konuştu:

"Türkiye, Suriye ve Suriyeliler için çok güzel şeyler yaptı. Türkiye Rusya'yla gelişen ilişkilerini Suriye'deki krize olumlu şekilde yansıtmak istiyor. Ayrıca Türkiye Suriye'deki cinayetler karşısında dünyanın sessizliğini bozmak için her türlü çabayı sarf ediyor." diye konuştu.

Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi (MYK), önceki gün yaptığı açıklamada Astana'ya gidecek heyete destek vermeye hazır olduklarını bildirmişti.

AA