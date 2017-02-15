Astana’daki Suriye Toplantısı Yarına Ertelendi
Kazakistan, Astana’da 15 Şubat’ta yapılması planlanan Suriye ile ilgili görüşmelerin bir gün ertelendiğini açıkladı.
AA’da yer alan habere göre, Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, Astana’da 15 Şubat’ta yapılması planlanan Suriye ile ilgili görüşmelerin 16 Şubat’a ertelendiğini belirtti ancak nedenine ilişkin bilgi vermedi.
Bakanlık, daha önce görüşmelerin ikinci turunun Suriye, Türkiye, Rusya ve İran’dan katılımlarla 15-16 Şubat’ta Astana’da yapılacağını duyurmuştu.
Görüşmelerde çatışma alanlarındaki durumun istikrara kavuşturulması için tedbirlerin alınması, garantör ülkelerin kurduğu ortak çalışma grubu hükümlerinin kabul edilmesi ve Cenevre’de yapılması planlanan görüşmelerin ele alınacağı kaydedilmişti.
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Genelkurmay Başkanlığı: el-Bâb’da Kontrol Büyük Ölçüde SağlandıGenelkurmay Başkanlığı, “Fırat Kalkanı” isimli harekâtın devam ettiği el-Bâb’da kontrolün büyük ölçüde sağlandığını duyurdu.
Astana’daki Suriye Toplantısı Yarına ErtelendiKazakistan, Astana’da 15 Şubat’ta yapılması planlanan Suriye ile ilgili görüşmelerin bir gün ertelendiğini açıkladı.
Cenevre'de Yapılacak Suriye Görüşmeleri ErtelendiCenevre'de yapılacak Suriye görüşmeleri 23 Şubat’a ertelendi
Esed’in İşkence Merkezi: Sednaya Hapishanesi (Video)Esed'in işkence ve katliamlarının uygulandığı Sednaya hapishanesi...
Suriyeli Muhalifler Astana’ya GitmeyebilirKırılgan ateşkesin sürdüğü Suriye’de muhalifler Rusya’nın şu ana kadar verdiği sözleri tutmadığı gerekçesiyle 15-16 Şubat’ta ateşkes görüşmelerinin yapılacağı Astana’ya gitmeyebileceklerini açıkladı.
RÖPORTAJ
- Kul Sadi Yüksel: “Şirkin Her Türlüsünü Reddetmek, Tevhid'in Gereğidir!”Yeni Akit gazetesinden Ziya Gündüz, Kul Sadi Yüksel ile yeni çıkan “Tevhid ve Ahlak” kitabı çevresinde bir röportaj gerçekleştirdi.
- Nabi Avcı, Zaman ve Yeni Şafak Dönemlerini AnlattıKültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, kurucu kadrosunda yer aldığı Zaman gazetesi ve Yeni Şafak hakkında Yeni Şafak gazetesinden Ayşe Olgun’a ilginç bilgiler verdi.
- Davutoğlu: Siyaseti Dizayn Etmeye ÇalışıyorlarAhmet Davutoğlu, “İlk tur tamamlandı, fire olmadığı ortaya çıktı. İkinci turda da hiçbir şekilde bir tereddüt AK Parti bünyesinde ortaya çıkmaz” dedi.
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
KURAN ÇALIŞMALARI
- Bir İşgüzarlık Örneği Olarak “Meal Müçtehidliği”Yazısında kendisine gelen bir mail örneği üzerinden “meal müçtehidliğine soyunanlar”ın tutarsızlıklarını eleştiren Mustafa Öztürk, bu zihniyetin namazda hafî ve cehrî kıraat meselesinde sergiledikleri işgüzarlığa dair dikkat çekici tespitlerde bulunmuş.
- Şeytan Hayatımızın Neresinde?Şeytan-insan ilişkisi, balık-olta ilişkisine benziyor. Balık, oltadaki yeme kanarsa, oltaya yakalanıyor. Eğer balık oltadaki yemden sakınırsa, ne kadar olta olursa olsun, balık güvendedir.
- Kur’an’da İnsanın Zalim Olması Ne Demektir?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’an’da geçen “İnsanın zalim olması” konusunu okuyucularımız için değerlendirmiş.
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?Hayrettin Karaman, “Şeriatla Hükmetmeyenler Kafir Olur mu?” sorusunu analiz etmiş.
- Gambiya’nın Başına Getirilen Adama Barrow İngilizlere Diyet Ödüyor
- İsrail Gizli Servisi Şin Bet'ten Basketbol Takımına Türkiye Yasağı
- “Gazze Ablukası, İnsani Sıkıntıları Şiddetlendiriyor”
- Kadıköy’deki Binalara 15 Kat Sınırı Getirildi
- Avrupa Birliği’nin Utanç Duvarları
- Astana’daki Suriye Toplantısı Yarına Ertelendi
- Genelkurmay Başkanlığı: el-Bâb’da Kontrol Büyük Ölçüde Sağlandı
- Ankara Sokaklarındaki Fuhuş Kartlarına Süpürgeli Tepki!
- Maltepe’de Başörtülü Genç Kıza Saldırı
- Başörtülü Genç Kıza Saldıran Kadın Tutuklandı
- Cumhuriyet Kafası!
- Sayın Kılıçdaroğlu, Türkiye Suriye’de Suriyeliler İçin mi Savaşıyor?
- Kadıköy’deki Binalara 15 Kat Sınırı Getirildi
- Ankara Sokaklarındaki Fuhuş Kartlarına Süpürgeli Tepki!
- Sayın Kılıçdaroğlu, Türkiye Suriye’de Suriyeliler İçin mi Savaşıyor?
- Cumhuriyet Kafası!
- Esed’in İşkence Merkezi: Sednaya Hapishanesi (Video)
- Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn İstifa Etti!
- Başörtülü Genç Kıza Saldıran Kadın Tutuklandı
- Âlimlere Saygılı Âlimlerimiz Vardı…
- CHP'li Kadıgil'e Yedi Yıl Hapis Talebi
- Kahramanmaraş'ta 27 öğretmen FETÖ’ye Üyelik İddiasıyla Gözaltına Alındı
- Hollanda'dan FETÖ Zanlısı Subaylara İkamet İzni
- Almanya’da 2016’da Camilere Yönelik 91 Saldırı Yapıldı!
Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim