Astana’daki Suriye Toplantısı Yarına Ertelendi

Kazakistan, Astana’da 15 Şubat’ta yapılması planlanan Suriye ile ilgili görüşmelerin bir gün ertelendiğini açıkladı.

AA’da yer alan habere göre, Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, Astana’da 15 Şubat’ta yapılması planlanan Suriye ile ilgili görüşmelerin 16 Şubat’a ertelendiğini belirtti ancak nedenine ilişkin bilgi vermedi.

Bakanlık, daha önce görüşmelerin ikinci turunun Suriye, Türkiye, Rusya ve İran’dan katılımlarla 15-16 Şubat’ta Astana’da yapılacağını duyurmuştu.

Görüşmelerde çatışma alanlarındaki durumun istikrara kavuşturulması için tedbirlerin alınması, garantör ülkelerin kurduğu ortak çalışma grubu hükümlerinin kabul edilmesi ve Cenevre’de yapılması planlanan görüşmelerin ele alınacağı kaydedilmişti.