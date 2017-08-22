“Astana’daki Görüşmelerin Bir Sonraki Turu Ertelendi”

Astana’da Rusya, Türkiye ve İran arasında gerçekleştirilen Suriye ile ilgili görüşmelere ev sahipliği yapan Kazakistan’ın Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov, görüşmelerin bir sonraki turu hakkında açıklama yaptı.

Sputnik’te yer alan habere göre, Abdrahmanov, “Garantör ülkeler Rusya, Türkiye ve İran, ağustos sonundan önce Astana’da yapılması planlanan bir sonraki görüşmenin tarihi ve ajandası üzerinde anlaşacakları bir teknik görüşme yapmayı planlıyor.” dedi.

Abdrahmanov, gerçekleştirilmesi planlanan görüşmenin tarihi ile ilgili de, “Şimdilik eylül ortasında gerçekleştirilmesi planlanıyor.” ifadelerini kullandı.

Astana’daki görüşmelerin 5. turu 4-5 Temmuz’da gerçekleştirilmişti.