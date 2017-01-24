Astana’da Yayımlanan Bildirgenin Tam Metni
Al Jazeera’de yer alan habere göre, 23-24 Ocak 2017 tarihlerinde Kazakiztan’ın başkenti Astana’da yapılan Suriye konulu uluslararası toplantıdan sonra İran, Rusya ve Türkiye tarafından yayımlanan ortak açıklamanın tam metni:
İran İslâm Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin heyetleri, dışişleri bakanlarının Moskova’da 20 Aralık 2016 tarihinde yaptıkları Ortak Açıklama’ya ve 2336 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına uygun olarak,
Suriye Arap Cumhuriyeti hükümeti ile silâhlı muhalif gruplar arasında görüşmelerin 23-24 Ocak 2017 tarihlerinde Astana’da başlamasını desteklediklerini,
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Suriye Özel Temsilcisi’nin yukarıda bahse konu görüşmelere katılımını ve kolaylaştırılıcığını memnuniyetle karşıladıklarını,
BM Güvenlik Konseyi’nce teyit edildiği şekilde, çok etnili, çok dinli, mezhepsel olmayan, demokratik bir devlet olarak Suriye Arap Cumhuriyeti’nin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne taahhütlerini yinelediklerini,
Suriye ihtilâfına askerî bir çözüm olmayacağına ve ihtilâfın sâdece 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararının tamamının uygulanması temelindeki bir siyâsî süreçle çözülebileceğine dâir inançlarını belirttiklerini,
Somut adımlar atmak ve taraflar üzerindeki nüfuzlarını kullanmak suretiyle 29 Aralık 2016’da imzalanan düzenlemeleri müteakip tesis edilen ve 2336 (2016) sayılı BM Güvenlik Konseyi kararıyla desteklenen ateşkes rejimini güçlendirmeye, ihlâllerin asgariye indirilmesine katkıda bulunmaya, şiddeti azaltmaya, güven arttırmaya, 2165 (2014) sayılı BM Güvenlik Konseyi kararına uygun olarak insânî erişimin hızlı ve sorunsuz şekilde önünün açılmasını ve Suriye’de sivillerin korunması ve serbest dolaşımını sağlamaya çalışacaklarını,
Ateşkesin izlenmesi ve ateşkese tam riayetin temin edilmesi, tahriklerin önlenmesi ve ateşkesin tüm modalitelerinin belirlenmesi amacıyla üçlü bir mekanizma tesis etmeyi kararlaştırdıklarını,
IŞİD/DEAŞ ve El Nusra’yla (Şam’ın Fethi Cephesi) ortak mücâdele etmek ve askerî muhalif grupları bunlardan ayırmak konusunda kararlılıklarını yinelediklerini,
Müzakere sürecinin 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararına uygun olarak yeniden başlatılması için çabaların arttırılmasına acil ihtiyaç bulunduğuna olan inançlarını bildirdiklerini,
Astana’da yapılan Suriye konusundaki Uluslararası Toplantı’nın, hükümet ile muhalefet arasında, 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı uyarınca doğrudan diyalog için etkili bir platform teşkil ettiğini vurguladıklarını,
Hükümet ile muhalefet arasında BM’nin gözetiminde 8 Şubat 2017 tarihi itibariyle Cenevre’de başlatılması öngörülen müteakip turuna silâhlı muhalif grupların katılma arzusunu desteklediklerini,
Uluslararası toplumun tüm mensuplarına, 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararında mutabık kalınan tüm adımların derhâl atılmasını teminen siyâsî süreci destekleme çağrısında bulunduklarını,
2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararının uygulanması yolundaki küresel çabalara katkıda bulunmak amacıyla, Suriyelilerin öncülüğünde, Suriyelilerin sahipliğinde ve BM’nin kolaylaştırıcılığındaki siyâsî sürecin belirli hususlarına ilişkin olarak Astana platformunda aktif işbirliği yapmayı kararlaştırdıklarını,
Suriye konusundaki Uluslararası Toplantı’ya Astana’da ev sahipliği yaptıkları için Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’e ve genel olarak Kazakistan tarafına şükranlarını ifade ettiklerini bildirirler.
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