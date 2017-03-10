Astana'da Üçüncü Tur Görüşmeleri Başlıyor

Suriye sorunu üçüncü tur görüşmelerinin 14-15 Mart tarihlerinde Astana'da yapılacağı bildirildi.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, görüşmelere Rusya, Türkiye ve İran'dan üst düzey yetkililer katılacak. Ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM), ABD ve Ürdün temsilcileri de görüşmelere davet edildi. Ancak Esed rejimi ve Suriye'deki muhalif gruplar henüz davete cevap vermedi.

Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, Kazakistan'ın Suriye krizini siyasi yolla çözmek için çaba harcamaya hazır olduğuna işaret etti.

Rusya, Türkiye ve İran, Kazakistan başkanlığında Astana'da Suriye sorununa ilişkin olarak iki tur görüşme gerçekleştirdi. Barış görüşmeleri çerçevesinde, Suriye'deki ateşkes anlaşmasının tamamen güvence altına alınması için "Rusya-Türkiye-İran Üçlü Mekanizmasının" oluşturulması konusunda fikir birliğine varıldı.