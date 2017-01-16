Astana’da Muhalifleri Muhammed Alluş Temsil Edecek

»Ana Sayfa»Suriye
16.01.2017 15:32
Astana’da Muhalifleri Muhammed Alluş Temsil Edecek
Reuters’e konuşan bir muhalif yetkili, Ankara’da toplantı halinde olan silahlı muhalif grupların, Astana’daki Suriye barış görüşmelerine katılmaya karar verdiklerini söyledi. Muhalif heyetin başında Cenevre'deki başmüzakereci Muhammed Alluş olacak.

Reuters’ın aktardığına göre muhalifler ateşkes ihlalleri konusunu da Astana’daki görüşmelere taşımaya karar verdi.

Muhalifler, kendilerini temsil edecek heyetin başkanını da seçti. 2016’da Cenevre’de düzenlen Suriye görüşmelerinde muhaliflerin başmüzakerecisi görevini yürüten Muhammed Alluş, Astana görüşmelerinde muhalifleri temsil eden heyetin başında olacağını söyledi.

İran’ın Suriye savaşındaki rolünü etkisizleştirmek istediklerini söyleyen Alluş, Suriye’de savaşan İran yanlısı milislere karşı koymak için Astana’da olmaları gerektiğini savundu.

Muhammed Alluş, Doğu Guta’da etkin olan Ceyşul İslam’ın önde gelen isimlerinden biri. Muhaliflerin siyasi ve askeri kanatlarının 2015’te Riyad’da kurduğu Yüksek Müzakere Heyeti tarafından başmüzakereci olarak tayin edilmişti.

Görüşeceğimiz ilk konu ateşkes olacak

Silahlı muhalif gruplardan Fastakim’in yetkilisi Zekeriya Malahifci, "Silahlı gruplar Astana’ya gidecek ve orada görüşeceği ilk konu, ateşkes ve rejimin ateşkes ihlalleri olacak" dedi.

Malahifci, "Grupların çoğu Astana’ya gitmeye karar verdi. Görüşmeler, ateşkes, insani yardım çalışmaları ve tutukluların serbest bırakılması ile ilgili olacak" açıklamasını yaptı.

Malahifci, oluşturulacak müzakere heyetinin Yüksek Müzakere Heyeti ile koordinasyonlu bir şekilde belirleneceğini ancak Rusların askeri alana odaklandıkları için bu heyetin farklı olacağını belirtti.

Astana görüşmelerinin 23 Ocak’ta yapılması öngörülüyor.

Yüksek Müzakere Heyeti'nden Astana'ya yeşil ışık

Esed rejimi karşıtı muhaliflerin siyasi ve askeri kanatlarının 2015’in sonunda Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da kurduğu Yüksek Müzakere Heyeti (YMH), Cumartesi günü yaptığı açıklamada Kazakistan’ın başkenti Astana’da yapılacak barış görüşmelerine destek verdiklerini açıklamıştı.

YMH, Astana’yı, Cenevre’de Şubat ayında planlanan barış görüşmelerinin bir ön hazırlığı olarak kabul ettiğini de ifade etti.

Kaynak: Reuters

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