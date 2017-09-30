Astana ve Ankara’da Barış Maskesi Takınan Katil Rusya İdlib ve Hama’da Kardeşlerimizi Katlediyor!

HAKSÖZ-HABER

Şam Kırsalı/Doğu Ğuta'da isimleri tespit edilen 9'u çocuk 23 şehit ve 70'in üzerinde yaralı var.

Aralıksız süren vahşi bombardıman sebebiyle İdlib ve Batı Halep kırsalının birçok bölgesinde Cuma namazı eda edilemedi. İdlib'deki tüm okullarda eğitim 3 gün durduruldu.

Türkiye’nin Astana’da masaya oturmakla övündüğü sözde barış garantörü katiller Suriye'de resmen Türkiye'ye “Siz bizim için bir hiçsiniz. Akşamı size ateşkes dedirtip sabahı 10 katı vururuz! Sınır köyünüzde katliam yaparız!” diyorlar.

Katil Rus uçaklarının Harim, Korkanya ve Re'su'l-Hısn beldelerini Türkiye hava sahasını kullanarak vurduğu iddia ediliyor. Gerçi kullanmamış olsa da netice aynı! Gözümüzün içine baka baka özellikle katil Putin'in Türkiye'yi ziyaret ettiği gün Türkiye sınırında son 6 ayın en vahşi katliamlarını işliyorlar. İktidara yakın medya sus pus vaziyette, haber yapmak için adeta talimat bekliyor!

Gazeteci Levent Kemal, son gelişmeler üzerine "Rusya ateşkes istemiyor. Türkiye'yi de politik olarak eziyor şu an Rusya bu bombardıman ile. Türkiye'den döndü Rus uçakları bu net. Bu çok küçük bir fark. Rusya üç gündür Türkiye'ye ‘Bu gece 00:00'da ateşkes başlıyor rahat olun’ mesajı yollatıyor muhaliflere. Sonuç? Bu Kocaman bir tuzak. Bir ayağımız dışında iken akıllıca ve ahlaklı bir yol bulmamız gerek." yorumunda bulundu.

Rus katillerin sistematik bombardımanlarının sürdüğü bir vasatta Putin’in Ankara’da boy gösterip poz vermesi kimsenin kanına dokunmuyor galiba. Üstelik Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yaptığı açıklama tam anlamıyla bir zillet. Çavuşoğlu, Akdeniz Üniversitesi 2017-2018 akademik yılı açılış töreninde yaptığı konuşmanın konuyla ilgili kısmı şöyle:

"NATO müttefiki olmak Rusya ile düşman olmak değildir. Geçti o soğuk savaş dönemleri. Benim çıkarlarım var. Karşılıklı ekonomik çıkarlarımız var. Suriye'de birlikte hareket ediyoruz ara sıra aksaklık olsa da. Netice de alıyoruz.”