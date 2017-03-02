Astana Görüşmelerinin Dördüncüsü, 14 Mart'ta Gerçekleşecek

»Ana Sayfa»Dünya
02.03.2017 09:29
Astana Görüşmelerinin Dördüncüsü, 14 Mart'ta Gerçekleşecek
Suriye'de barışı sağlamak amacıyla Türkiye, Rusya ve İran'ın katılımıyla gerçekleştirilen Astana görüşmeleri, 14 Mart'ta devam edecek.

Rus haber ajanslarının görüşmelere katılan kaynaklardan edindiği bilgiye göre, muhaliflerin katılması beklenen görüşmelere Suriye rejiminin katılıp katılmayacağı henüz kesin değil.

İlki 23-24 Ocak'ta gerçekleştirilen görüşmelerin üçüncüsü 16 Şubat Perşembe günü sona erdi. Beklentilerin çok altında kalan görüşmelerden kesin bir sonuç çıkmaması, üçlü mekanizmanın akıbeti ve tarafların görüşmeyi sürdürmesi konularında soru işaretleri yaratmıştı.

Rusya, Kazakistan'ın başkentinde düzenlenen bu görüşmelerin, Cenevre'de BM öncülüğünde devam eden barış görüşmelerine büyük katkı sağladığını savunuyor.

Son görüşmeden ne çıktı?

Astana süreci kırılgan ateşkesin sağlamlaştırılmasını ve ihlâlleri tespit edip sorumlu taraflara yönelik yaptırımların kararlaştırılmasını amaçlıyordu. Ancak 16 Şubat'taki son görüşmenin bir gün geç başlaması ve planlandığı gibi iki gün yerine bir günde son bulmasının yanı sıra, ön görüldüğü gibi bir sonuç bildirgesi de çıkaramadı.

Ateşkesle ilgili hedeflenen birçok adım ötelendi. 'Terör' örgütü olarak nitelendirilen grupları diğer muhalif gruplardan ayrımak görevi garantör ülkelerin yer aldığı üçlü mekanizmanın daha sonraki toplantılarına bırakıldı. Tutukluların dosyası gibi muhaliflerin çözüme bağlamak istediği bazı konular ise, daha sonra Ankara'da yapılacak müzakere görüşmelerine bırakıldı.

Garantör tarafların arasındaki anlaşmazlıklar da su yüzüne çıktı. Görüşmelerin gündemiyle ilgili bu görüş ayrılıkları, toplantıların saatlerce ertelenmesine neden oldu. Alt düzeyde kalan katılım ve karşılıklı suçlamalar da beklentileri düşürdü.

Kaynak: Reuters, Al Jazeera

 

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