Astana Görüşmelerinin Dördüncüsü, 14 Mart'ta Gerçekleşecek
Rus haber ajanslarının görüşmelere katılan kaynaklardan edindiği bilgiye göre, muhaliflerin katılması beklenen görüşmelere Suriye rejiminin katılıp katılmayacağı henüz kesin değil.
İlki 23-24 Ocak'ta gerçekleştirilen görüşmelerin üçüncüsü 16 Şubat Perşembe günü sona erdi. Beklentilerin çok altında kalan görüşmelerden kesin bir sonuç çıkmaması, üçlü mekanizmanın akıbeti ve tarafların görüşmeyi sürdürmesi konularında soru işaretleri yaratmıştı.
Rusya, Kazakistan'ın başkentinde düzenlenen bu görüşmelerin, Cenevre'de BM öncülüğünde devam eden barış görüşmelerine büyük katkı sağladığını savunuyor.
Son görüşmeden ne çıktı?
Astana süreci kırılgan ateşkesin sağlamlaştırılmasını ve ihlâlleri tespit edip sorumlu taraflara yönelik yaptırımların kararlaştırılmasını amaçlıyordu. Ancak 16 Şubat'taki son görüşmenin bir gün geç başlaması ve planlandığı gibi iki gün yerine bir günde son bulmasının yanı sıra, ön görüldüğü gibi bir sonuç bildirgesi de çıkaramadı.
Ateşkesle ilgili hedeflenen birçok adım ötelendi. 'Terör' örgütü olarak nitelendirilen grupları diğer muhalif gruplardan ayrımak görevi garantör ülkelerin yer aldığı üçlü mekanizmanın daha sonraki toplantılarına bırakıldı. Tutukluların dosyası gibi muhaliflerin çözüme bağlamak istediği bazı konular ise, daha sonra Ankara'da yapılacak müzakere görüşmelerine bırakıldı.
Garantör tarafların arasındaki anlaşmazlıklar da su yüzüne çıktı. Görüşmelerin gündemiyle ilgili bu görüş ayrılıkları, toplantıların saatlerce ertelenmesine neden oldu. Alt düzeyde kalan katılım ve karşılıklı suçlamalar da beklentileri düşürdü.
Kaynak: Reuters, Al Jazeera
- Yorumlar 0
- 28 Şubat’tan 15 Temmuz’a: 'Adalet, Adalet, Adalet'28 Şubat’ın 20. Yıldönümü üzerine Al Jazeera’ye konuşan Ahmet Taşgetiren, "Kur’an’da şöyle der: ‘Bir topluma olan öfkeniz, kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin.’ Adalet, adalet, adalet diyelim" diye konuştu.
- Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü ÜzerineÇeçen Cumhuriyeti İçkerya Türkiye Fahri Konsolosu Ahmet Özdeş, Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü hakkında Yusuf Tunçbilek'in sorularını cevapladı.
- D. Mehmet Doğan: “Uyanmak Lazım, ‘Dil’ Elden Gidiyor”D. Mehmet Doğan, “Dil yanlışları günlük gazetelerde, televizyonlarda ve radyolarda almış başını gidiyor. Sosyal medya denilen ve kuşdili konuşulan mecrayı hiç kale almadan söylüyorum bunu. Silkinmemiz, kendimize gelmemiz lâzım.” dedi.
- Kul Sadi Yüksel: “Şirkin Her Türlüsünü Reddetmek, Tevhid'in Gereğidir!”Yeni Akit gazetesinden Ziya Gündüz, Kul Sadi Yüksel ile yeni çıkan “Tevhid ve Ahlak” kitabı çevresinde bir röportaj gerçekleştirdi.
- Bilgi Kaynağı Olarak Nebevi SünnetŞüphesiz müslümanın, birçok kaynaktan bilgi edinmesi ve değişik alanlardaki farklı bilgileri Hz. Peygamber'in sünneti sayesinde öğrenmiş olması, insan aklı için pek çok yeni ufuklar açmıştır.
- Kur'an’ı Anlama Yolunda Tarihselci Metoda İtirazİlahiyatçı Ali Rıza Demircan, Diyanet İşleri eski Başkanı Ali Bardakoğlu'nun, 'Kayıt Dışı Din' başlıklı makalesine ilişkin değerlendirmede bulundu.
- Abdullah Muhaysini’den Namaz Üzerine NasihatlarTahrir Eş-Şam kadılarından Dr. Abdullah Muhaysini’den Namaz üzerine nasihatlar…
- Beşer İlkel Bir Varlık mı?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’ani Kavramlara dair yazı dizisinin bu bölümünde “Beşer İlkel Bir Varlık mı?” sorusuna cevap arıyor.
- ABD Rus Uçakları Yanlışlıkla YPG'yi Vurdu Dedi, Rusya Yalanladı
- 'Hizaya Gel!' Çekmeler Hep Tek Taraflı mı Olacaktı
- Lübnan Yönetiminde 'Hizbullah' Çatlağı
- ABD’de Müslümanlara Ait İki Merkeze Tehdit Mektupları Yollandı!
- Pew: İslam 2070'e Kadar 'Dünyanın En Büyük Dini Olabilir'
- Taliban’dan Afganistan'da İstihbarat Merkezine Operasyon
- Ağrı Belediyesi Başkanı Sırrı Sakık Görevinden Alındı
- Arab Birliği: 'İsrail'in Kudüs Kararı Tehlikeli Bir Gelişme'
- Toronto’da Mescit Yakma Girişimi
- ÖSO, Bab'da İki Köyü PYD/PKK'dan Kurtardı
- Rusya'dan Cenevre'ye Astana Şartı
- AP'den İngiltere'ye 'Serbest Dolaşım Hakkı' Uyarısı
- Toronto’da Mescit Yakma Girişimi
- Ağrı Belediyesi Başkanı Sırrı Sakık Görevinden Alındı
- Gülen’in 28 Şubat Talimatları Ortaya Çıktı
- Üniversitesine 22 Yıl Sonra Başörtüsüyle Girdi
- Yargıtay Davutoğlu’na Hakaret İddiasıyla Açılan Davayı Reddetti!
- Bilgi Kaynağı Olarak Nebevi Sünnet
- PYD/PKK İçin ABD’den Bayraklı Nöbet
- “28 Şubat’tan 15 Temmuz’a Darbelerle Hesaplaşma Tecrübemiz”
- “Gazze'ye Yeni Bir Saldırı Olursa Sessiz Kalmayacağız”
- ABD İşgal Gücü CENTCOM'dan YPG/PKK Propagandası
- HDP’li Leyla Zana Hakkında 20 Yıla Kadar Hapis İstemi
- Yörük Çocuklarının Zorlu Okul Yolculuğu
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim