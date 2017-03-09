“Astana Görüşmelerinin 4. Turu 14-15 Mart’ta Yapılacak”
Kazakistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Kazakistan’ın Astana kentindeki Suriye konulu toplantının 4. turunun 14-15 Mart’ta yapılacağı, garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran’ın yanı sıra Beşşar Esed rejimi ve askerî muhalefetin katılım için onaylarını bekledikleri belirtildi.
AA’da yer alan habere göre, Birleşmiş Milletler (BM), ABD ve Ürdün’ün de davet edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, görüşmelerin ilk gününde ön görüşmelerin, ikinci gününde de genel oturumun yapılacağı kaydedildi.
Önceki Toplantılar
Astana toplantısının ilki, Türkiye ve Rusya öncülüğünde 23-24 Ocak’ta düzenlenmişti.
İki ülke garantörlüğünde 30 Aralık 2016’da ilan edilen ateşkesin güçlendirilmesi gündemiyle toplanan heyetler, ateşkesi izlemek için İran’ın da dâhil olduğu üçlü mekanizma kurulması konusunda anlaşmıştı.
6 Şubat’taki ikinci ve 15-16 Şubat’taki üçüncü toplantıda, Esed rejiminin ateşkes ihlâllerini sürdürmesi ve izleme mekanizmasına ilişkin teknik detaylar ele alınmıştı.
Cenevre ve Astana’daki Toplantıların Amacı
BM gözetiminde İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenen görüşmelerin gündemini siyâsî geçişin uygulanması oluşturuyor.
Astana toplantıları ise Türkiye ve Rusya’nın öncülüğünde siyâsî geçiş için gerekli genel ateşkes ortamını sağlamak için düzenleniyor.
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