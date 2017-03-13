Astana Görüşmelerine Yarın Devam Edilecek
Abdrahmanov, mecliste yaptığı konuşmada, 14-15 Mart'ta yapılacak Suriye konulu toplantıya katılacak heyetlerin Astana’ya gelmeye başlayacaklarını belirterek "Görüşmelerin formatı ve gündemi garantör ülkeler olan Türkiye, Rusya ve İran’a bağlı." dedi.
Suriye'de 30 Aralık 2016'da ilan edilen ateşkesin etkili hale geldiğini söyleyen Abdrahmanov, şöyle konuştu:
"Şu an Astana görüşmelerine kimlerin katılacağını tam söyleyemiyorum. Rusya’dan resmi yazı aldık. Görüşmelere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel temsilcisi, dışişleri bakanının özel temsilcisi, Türkiye Dışişleri Bakanlığı müsteşar yardımcısı ve İran'ın temsilcisi katılacak. Görüşmenin diğer katılımcılarından da onay bekliyoruz."
Ürdün’ün katılımıyla ilgili Abdrahmanov, "Ürdün'ün 6 Şubat'taki teknik toplantıya katılması Suriye’nin Ürdün sınırındaki muhalif askeri grupların temsilcilerinin katılımını sağlamıştı." değerlendirmesini yaptı.
Astana toplantısının ilki, Türkiye ve Rusya öncülüğünde 23-24 Ocak'ta düzenlenmişti.
İki ülke garantörlüğünde 30 Aralık 2016'da ilan edilen ateşkesin güçlendirilmesi gündemiyle toplanan heyetler, ateşkesi izlemek için İran'ın da dahil olduğu üçlü mekanizma kurulması konusunda anlaşmıştı.
6 Şubat'ta sadece garantör ülkelerin katıldığı toplantıda izleme mekanizmasına ilişkin teknik detaylar ele alınmıştı.
15-16 Şubat'taki ikinci toplantıda, muhalifler ve rejim heyetleri de dahil tüm taraflar, ateşkesi güçlendirmek için yeniden bir araya gelmişti.
MUHALİFLER ERTELENMESİNİ İSTEDİ
Astana toplantıları için görevlendirilen askeri muhalefet heyeti önceki gün yazılı bir açıklama yayımlayarak toplantının 20 Mart sonrasına ertelenmesini istemişti.
Astana görüşmeleri için davet aldıklarını ifade eden muhalifler, erteleme taleplerine gerekçe olarak, Rusya'nın garantörlüğündeki Beşşar Esed güçlerinin ve destekçisi yabancı terörist grupların ateşkes ihlallerine devam etmesini göstermişti.
Askeri muhalefetin sözcüsü Usama Ebu Zeyd de dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, toplantıya rejimin ateşkes ihlallerinin sürmesi ve Humus Vaer semtinde kuşatma ve saldırılara son verilmemesi nedeniyle katılmayacakları mesajını paylaştı.
Birleşmiş Milletler gözetiminde İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen görüşmelerin gündemini siyasi geçişin uygulanması oluşturuyor.
Astana toplantıları ise Türkiye ve Rusya'nın öncülüğünde siyasi geçiş için gerekli genel ateşkes ortamını sağlamak için düzenleniyor.
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