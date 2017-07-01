“Asrın Anlaşması Asla Hayat Bulmayacak”

İslamî Direniş Hareketi (Hamas) Siyasi Birimi üyesi Musa Ebu Merzuk, bölgesel şartlar ne kadar kötü olursa olsun ve bölge halkları da ne kadar kendileriyle uğraşırsa uğraşsın “Asrın anlaşmasının” asla zemin ve hayat bulmayacağını söyledi.

Hamas lideri Ebu Merzuk'un yaptığı ve Filistin Enformasyon Merkezi'ne de ulaşan açıklamada, Kudüs ve Mescidi Aksa sürecin sloganı olduğu müddetçe işgalci israil'in bölgenin bir parçası olamayacağını ifade etti.

Ebu Merzuk, gerekçe ne olursa olsun Siyonistlere gitmenin, onlarla ilişki geliştirmenin ve normalleştirmenin masum olmadığını hatırlattı.

Ebu Merzuk daha önce Twitter hesabından yaptığı açıklamada, medyada yeni “asrın anlaşması” olarak bilinen Amerika'nın yeni politikasıyla ilgili değerlendirme yapmıştı.

Ebu Merzuk, açıklamasında Amerika'nın sözde bölgede barışı sağlama adına, Filistin'in devletsiz bir varlık olmasını ve Ürdün veya Mısır'a konfederalizm şeklinde bağlanmasını, Filistinli mültecileri bulundukları yerlerde vatandaşlığa geçirmeyi, buna karşılık işgal rejiminin Yahudiliğini esas almak istediğini ifade etmişti.

FİEM