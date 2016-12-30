Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay İçin Tahliye Kararı
Özgür Gündem davasında mahkeme Aslı Erdoğan, Necmiye Alpay ve Bilir Kaya'nın tahliye edilmelerine karar verdi.
Özgür Gündem Gazetesi'nin yönetici ve yazarlarına yönelik davada tutuklu bulunan gazetenin yayın danışma kurulu üyesi Aslı Erdoğan ile Necmiye Alpay'ın aralarında bulunduğu 9 sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşma savcısı yaklaşık 4,5 aydır tutuklu bulunan Aslı Erdoğan ve 4 aydır tutuklu bulunan Necmiye Alpay için tahliye talep etti.
Mahkeme, Aslı Erdoğan, Necmiye Alpay ve Bilir Kaya'nın tahliyesini kararlaştırdı. Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni İnan Kızılkaya'nın ise tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
Mahkemenin tahliye kararının ardından yazarlar Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay tutuklu bulundukları Bakırköy Kadın Tutukevi'nden serbest bırakıldı.
Etiketler: necmiye alpay, aslı erdoğan
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