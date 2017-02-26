Askeri Hastaneler Yeniden Dizayn Ediliyor
Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen Erzurum İl Sağlık Değerlendirme Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bir gazetecinin sorusu üzerine "Askeri hastanelerin asker ve kolluk kuvvetlerine daha kaliteli hizmet verilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığına devredildiğini" belirten Bakan Akdağ, "Bu amacın gerçekleştiğini görüyoruz. İlgili hastanelerde her yönden kapasite artışı oluyor. Sağlık Bakanlığı uzman bir kuruluş olduğu için burada ilerlemeleri daha kolay yapabiliyoruz. Askerlerimize ve diğer kolluk kuvvetlerine verilen sağlık hizmetleri, cephede ve cephenin hemen gerisinde verilen hizmetler ve hastane hizmetleri olarak sınıflanabilir. Cephede ve cephenin hemen gerisinde verilen hizmetler açısından sağlık hizmetleri silahlı kuvvetlerce veriliyor ve biz onlara destek veriyoruz. Bunu Cerablus'ta yaptık." diye konuştu.
Recep Akdağ, sınır ötesi hizmetler açısından Sağlık Bakanlığının her türlü imkanını, sahra hastanelerini Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) hizmetine verdiğini ve vermeye devam edeceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Planımız cephe, cephe gerisinde ve ön hatta silahlı kuvvetler hizmet verecek, onları geliştireceğiz, birlikte geliştiriyoruz. Arka plandaki hastaneleri de Sağlık Bakanlığı olarak biz geliştirmeye devam edeceğiz. Burada hem vatandaşlar, hem TSK mensupları hizmet almış olacak. Ama özellikle çatışmaların yoğun olduğu yerlerde, ihtiyacın daha yüksek olduğu alanlarda, mesela Diyarbakır, Hakkari, Van'da TSK'mızın ve Milli Savunma Bakanlığımızın istediği yerlerde bakanlığımıza devredilen hastaneleri sadece kolluk kuvvetlerine, askerlerimize, polislerimize hizmet etmek üzere dizayn ediyoruz. Bu hastanelerin hem teknik ve uzmanlık açısından kapasitelerini geliştiriyoruz hem de buraları gerektiğinde sadece kolluk kuvvetlerimize hizmet verecek planlama ile geliştiriyoruz."
AA
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