Askeri Dosyalara Bakacak Mahkemeler Belli Oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, TBMM tarafından kabul edilen 6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 16 Nisan'daki halk oylaması sonucu yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

Karara göre, HSK 1. Dairesince, ilgili kanunun 17. maddesinin (E) fıkrası hükmü gereğince faaliyetlerine son verilip kaldırılan Askeri Mahkemelerin dosyalarına hangi mahkemeler tarafından bakılacağının belirlenmesi konusu görüşüldü.

Ağır Ceza Mahkemelerinin görev alanına giren suçlar yönünden, bir Ağır Ceza Mahkemesi olan yerlerde bu mahkeme, birden fazla Ağır Ceza Mahkemesi olan yerlerde ise 1 numaralı Ağır Ceza Mahkemesinin ilgili davalara bakmasına karar verildi.

Asliye Mahkemelerinin görev alanına giren suçlarda ise iki ya da daha az Asliye Ceza Mahkemesi olan yerlerde 1 numaralı Asliye Ceza Mahkemesi, ikiden fazla Asliye Ceza Mahkemesi olan yerlerde ise 3 numaralı Asliye Ceza Mahkemesinin ilgili davalara bakması kararlaştırıldı.

HSK 16 YENİ İHTİSAS MAHKEMESİ BELİRLEDİ

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi, terör suçlarına bakmak üzere 14 ilde 16 yeni ihtisas mahkemesi belirledi.

HSK 1. Dairesinin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, Ağır Ceza Mahkemelerinin görev alanına giren bazı suçlara bakmak üzere belirlediği ihtisas mahkemelerine ilaveten yeni ihtisas mahkemelerinin tespitine yönelik talepler değerlendirildi.

Buna göre, mahkemelerin iş yoğunluğu, davaların niteliği ve kapsamı doğrultusunda Terörle Mücadele Kanunu'nun kapsamına giren suçlara bakmak üzere ilave ihtisas mahkemelerinin belirlenmesi gerektiğine ilişkin talepler karara bağlandı.

Kurulu olup faaliyete geçirilmesine karar verilen Diyarbakır 9 ve 10, Gaziantep 9 ve 10, Hakkari 3, İzmir 16, Konya 9, Kütahya 3, Mardin 4, Muğla 3, Sakarya 5, Samsun 4, Şanlıurfa 6, Şırnak 3, Tekirdağ 3 ve Trabzon 3. Ağır Ceza Mahkemelerinin terör suçlarıyla ilgili davalar bakımından, daha önce tespit edilmiş ihtisas mahkemelerine ilaveten ihtisas mahkemeleri olarak belirlenmeleri kararlaştırıldı.